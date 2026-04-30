Seleccionarán a 18 candidatos: En qué consiste el proceso de evaluación a aspirantes al TJE y CNE

La comisión evaluará la experiencia y el conocimiento electoral de los aspirantes, tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del proceso de depuración, en el que la comisión especial del Congreso Nacional seleccionó a 54 de los 100 autopostulantes al CNE y al TJE , se avanza con la fase de evaluaciones.

Para este proceso, la comisión utiliza una matriz técnica con la que se seleccionará una nómina final de 18 candidatos.

El pasado miércoles 29 de abril iniciaron las audiencias públicas, donde se entrevistó a 11 de los ahora 54 autopostulantes que superaron el primer filtro, y este jueves continúa la jornada con el resto. Las demás audiencias se retomarán el martes y miércoles de la próxima semana, con las entrevistas a los aspirantes al TJE.

“Hubo buenas preguntas, buenas respuestas; no tan buenas preguntas, no tan buenas respuestas, pero eso es parte del proceso de evaluación”, dijo Antonio Rivera, presidente de la comisión especial del Poder Legislativo.

El cronograma sigue avanzando. Estas evaluaciones incluyen pruebas psicométricas y toxicológicas realizadas fuera del Congreso, como parte de los requisitos establecidos para completar el proceso de selección.

Rivera explicó que la evaluación no se limita a la comparecencia pública, sino que responde a una matriz técnica que analiza múltiples factores.

“Estamos midiendo conocimiento electoral, experiencia, trayectoria, hoja de vida y lo que mostraron en la audiencia pública”, precisó, destacando que cada entrevista quedó grabada, lo que facilitará la deliberación final.