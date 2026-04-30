Aprueban extradición a hondureño acusado de abuso sexual infantil en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de extradición de primera instancia aprobó la solicitud de extradición contra Joaquín Alvarado Bueso, requerido por el condado de Comanche, Oklahoma por supuestos delitos de agresión sexual infantil. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la decisión se tomó luego de que el órgano jurisdiccional analizara los elementos probatorios presentados por las autoridades del estado de Oklahoma y los argumentos expuestos por la defensa técnica del imputado. “Al acusado se le imputan delitos de agresión sexual infantil, particularmente el primero de ellos violación en primer grado; segundo, actos lascivos o incidentes contra menor; y tercero, abuso sexual infantil”, explicó el funcionario.

Detalló que durante la audiencia inicial el juez determinó que los indicios y pruebas presentadas cumplen con los requisitos legales establecidos, por lo que se declaró permitiendo que el proceso de extradición del hondureño avance hacia su fase de ejecución. “Como parte de la resolución, se ordenó mantener la medida de arresto preventivo del imputado mientras se concretan los trámites necesarios para su traslado a territorio estadounidense”, explicó Silva. Se informó que el equipo de defensa cuenta con un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente día hábil, para interponer el recurso de apelación contra la decisión judicial. Durante la audiencia también se conocieron informes emitidos por entes jurisdiccionales nacionales, los cuales detallan la situación legal del imputado en Honduras y confirman la inexistencia de impedimentos internos para proceder con la extradición. En respuesta a una solicitud de la defensa, el juez accedió a modificar el lugar de cumplimiento del arresto preventivo por razones de salud física y mental, además de facilitar el contacto con familiares y representantes legales.