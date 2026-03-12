  1. Inicio
Hondureño reclamado por EE UU queda en prisión por agresión infantil

Un hondureño de 38 años , es acusado y solicitado por Estados Unidos bajo cargos de agresión sexual infantil

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 18:30
Bueso es requerido por violación, actos lascivos y abuso sexual infantil.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de extradición de Primera Instancia de Honduras dictó este miércoles prisión provisional contra el hondureño Joaquín Alvarado Bueso, quien Estados Unidos solicita en extradición por cargos de agresión sexual infantil, informó una fuente judicial.

La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a periodistas que la medida fue adoptada tras la audiencia de información, en la que se notificó al detenido de los cargos presentados por una corte del Distrito de Oklahoma, del condado de Comanche.

Alvarado Bueso, de 38 años, es requerido por los delitos de "violación en primer grado, actos lascivos o indecentes y abuso sexual infantil en perjuicio de menor de edad", precisó Villars.

"El juez que conoce este proceso ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) que busque un centro penitenciario donde exista una celda o módulo, donde se le pueda garantizar (al detenido) su seguridad y no tenga que compartir espacio con otros privados de libertad y cuente con resguardo permanente las 24 horas", explicó Villars.

El juez programó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para el próximo 22 de abril, donde se decidirá si se concederá o no la entrega del ciudadano a las autoridades estadounidenses.

Alvarado Bueso fue capturado el martes en una operación coordinada por la Policía Nacional en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho (este), en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de extradición.

Honduras mantiene un tratado de extradición vigente con Estados Unidos que, desde 2014, ha permitido la entrega de más de 60 ciudadanos reclamados por Washington, principalmente por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada.

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 a través de una reforma constitucional.

Redacción web
Agencia EFE

