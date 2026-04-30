"Casper", el fantasmita amigable, volverá en nueva serie de la mano de Steven Spielberg

Los Ángeles, Estados Unidos.- Casper está listo para regresar, pero no exactamente como muchos lo recuerdan. Disney+ prepara una nueva serie live-action inspirada en el icónico “fantasmita amigable”, en una apuesta que buscará reimaginar al personaje para una nueva generación con un enfoque mucho más moderno, juvenil e incluso más sombrío.

De acuerdo con los primeros reportes, el proyecto contará con el respaldo de Steven Spielberg como productor ejecutivo, una figura históricamente vinculada al universo de Casper desde la recordada película de 1995.

Sin embargo, esta nueva propuesta no será una secuela ni una continuación nostálgica de aquella cinta protagonizada por Christina Ricci, sino una reinvención total de la franquicia.

La serie se encuentra en etapa temprana de desarrollo para Disney+, y por ahora no se han revelado detalles oficiales sobre su elenco ni una fecha de estreno.

Lo que sí ha llamado la atención es el tono creativo que marcará esta nueva adaptación: lejos de replicar únicamente la ternura clásica del personaje, la producción apostaría por una narrativa más contemporánea, con matices sobrenaturales y una estética que algunos comparan con el fenómeno de Wednesday (Merlina).