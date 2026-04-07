La tercera temporada de One Piece ya tiene título y su estreno será en 2027

"Una rebelión amenaza con destrozar la nación, impulsada en secreto por uno de los Siete Guerreros del Mar, el despiadado Sir Cocodrilo, y su sindicato clandestino Baroque Works, que buscan conquistar Arabasta. En una temporada marcada por lazos inquebrantables y decisiones imposibles, los Sombrero de Paja deben enfrentarse a una guerra civil inminente y a un poderoso caudillo para salvar el reino de Vivi antes de que se hunda en la arena. Los fans pueden esperar nuevos y formidables enemigos y mundos completamente nuevos donde lo que está en juego nunca ha sido tan importante", dicta la sinopsis.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las historias más queridas de One Piece será el eje de la tercera temporada de la serie de Netflix , cuyo título es “One Piece: La batalla de Arabasta”.

Esta tercera entrega se estrenará en 2027, por lo que los seguidores del manga creado por Eiichiro Oda , y adaptado por Netflix, no tendrán que esperar tres años, que fue el tiempo que hubo entre la primera y segunda temporada.

Según los coproductores de la serie, Joe Tracz e Ian Stokes, la saga de Arabasta es una de las historias más queridas del universo de One Piece "y uno de nuestros arcos argumentales favoritos, así que es un gran honor darle vida", expresaron.

Esta tercera temporada se basará "en todo lo que hemos hecho antes para contar una historia de guerra épica y emotiva, espectacular y sorprendente. Estamos deseando que los fans nos acompañen en Arabasta, donde hay mucho en juego... y los patos son enormes", detallaron los coproductores.

One Piece se ha establecido entre las series populares de Netflix, desde el estreno de la primera temporada ha acumulado casi 100 millones de visualizaciones, y la segunda entrega que se estrenó el 10 de marzo de este 2026 se ha posicionado en el número uno del listado global de la plataforma.

Además de las temporadas estrenadas y por estrenar, el 29 de septiembre de este año Netflix presentará un especial animado de Lego de dos partes, en el que se retoman los eventos de las dos primeras temporadas con comedia y acción de construcción con ladrillos.

Además, la plataforma de streaming lanzó un adelanto de The One Piece, la próxima serie de anime de WIT Studio que reinventa la saga del East Blue.