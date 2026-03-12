The Office México y One Piece 2: Los estrenos imperdibles de este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- El viernes trae una programación variada a las principales plataformas de streaming. Prime Video estrena la versión mexicana de The Office, ambientada en una fábrica de jabones en Aguascalientes, mientras Netflix lanza "Esa noche", un thriller protagonizado por Clara Galle basado en la novela de Gillian McAllister. La semana también incluye el regreso de Nicole Kidman en Scarpetta, la esperada segunda temporada de One Piece y dos series más que completan una cartelera digital con algo para cada tipo de espectador.

La versión mexicanade The Office llega a Prime

Llega la versión mexicana del fenómeno mundial The Office, lanzada en 2001. Ambientada en una fábrica de jabones en la ciudad de Aguascalientes, la serie mantiene el formato de falso documental para retratar la vida de un jefe sin experiencia que hereda el negocio familiar. Esta producción se estrena este viernes.

Clara Galle y el misterioen República Dominicana

Clara Galle protagoniza “Esa noche”, de Netflix, basada en la novela de Gillian McAllister, que narra unas vacaciones en República Dominicana de una madre soltera que se convierten en una pesadilla. Un thriller con acento español. Jorge Dorado y Liliana Torres dirigen los episodios. Se estrena el viernes.

Mira Life After Divorce se estrena este viernes en HBO

Mira Life After Divorce presenta una historia íntima y reconfortante centrada en Mira, una mujer turca que, tras una ruptura sentimental, se enfrenta a un proceso de reinvención personal tan complejo como necesario. La serie explora la dependencia económica y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en busca de una segunda oportunidad.

One Day: acción y tecnología en Barcelona

Producción española protagonizada por Alex González y Asier Etxeandia. Una carrera contra el tiempo que pone al mundo en peligro y cuestiona el alcance de la tecnología. Estará disponible en Prime Video.

Regresó el manga vendido a Netflix

La adaptación del exitoso manga de Eiichir Oda regresó con su segunda temporada. Iñaki Godoy regresa como el protagonista Monkey D. Luffy en su búsqueda del tesoro legendario. Ya disponible en Netflix.

Nicole Kidman es Kay Scarpetta en Prime