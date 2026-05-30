Tomás Zambrano sobre nueva unidad antiextorsión: "Tiene que funcionar sí o sí"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió este sábado a la nueva Unidad Anti Extorsión y Contra el Terrorismo (DAET) de la que espera resultados concretos en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el país. Zambrano defendió el proceso de depuración y certificación al que será sometido el personal de la ahora extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) que da paso a la DAET. Durante su participación en el evento Bus Fest 2026, a favor de Asociación Esperanza por el Autismo, el titular del Legislativo señaló que "estamos obligados a que funcione, sí o sí tiene que funcionar". Zambrano reconoció que la nueva estrategia impulsada por el Gobierno busca combatir la extorsión, uno de los delitos que más afecta al sector transporte, comerciantes y población en general.

El titular del Legislativo explicó que los agentes que integraban la Dipampco no pasarán automáticamente a formar parte de la nueva unidad especializada. Según detalló, todos deberán someterse a procesos de certificación y pruebas de confianza que permitirán determinar quiénes podrán continuar prestando servicio dentro de las diferentes dependencias policiales.

Habrá un proceso de depuración

"No es que el personal de la Dipampco pasa a esta nueva unidad anti extorsión y contra el terrorismo. El personal pasa a un proceso de certificación y pruebas de confianza, y ahí se va a determinar qué elementos pueden continuar en diferentes unidades de la Policía", afirmó. Agregó que aquellos agentes que no superen satisfactoriamente las evaluaciones quedarán sujetos a los procedimientos internos que la institución policial considere pertinentes dentro de sus procesos de depuración. Sobre la nueva Dirección dijo que trabajará de manera coordinada con diferentes operadores de justicia, cuerpos de seguridad, inteligencia y defensa para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. El diputado presidente señaló que esta nueva instancia permitirá diseñar estrategias conjuntas y ejecutar acciones coordinadas contra el crimen organizado, las redes de extorsión y otros delitos de alto impacto. "Van a trabajar coordinadamente en planificación, estrategia, política y acción contra el crimen, contra los delincuentes y contra la extorsión, como funcionó antes Fusina", expresó.

El presidente del Congreso indicó que el ministro de Finanzas fue autorizado para identificar y asignar los recursos necesarios que permitan dotar de equipo, logística y capacidades operativas tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Asimismo, señaló que se instruyó a la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reforzar la seguridad ciudadana mediante una mayor presencia en las calles y operativos focalizados en las zonas con mayores índices de criminalidad. "Va a haber políticas para identificar esas zonas donde la población ha sido más vulnerable y más afectada, y poder realizar saturaciones que den resultados inmediatos", indicó.

Especialización de tribunales