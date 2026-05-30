DAET refuerza seguridad en transporte público de la capital ante amenazas de extorsión

Agentes de la DAET reforzaron su presencia este sábado en terminales y puntos estratégicos del transporte público para prevenir acciones vinculadas a la extorsión.
Las operaciones buscan garantizar la seguridad de conductores, ayudantes, empresarios y miles de usuarios que dependen diariamente del transporte colectivo.
Patrullajes motorizados y dispositivos de vigilancia fueron desplegados en rutas consideradas de mayor incidencia delictiva.
La Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente para contrarrestar amenazas extorsivas dirigidas contra operadores del transporte público.
Los agentes especializados realizan labores preventivas y de control para brindar mayor confianza a quienes utilizan este servicio esencial.
Las autoridades aseguraron que las medidas buscan evitar interrupciones en la prestación del servicio de transporte en la capital.
La DAET también fortaleció sus equipos de inteligencia para identificar y ubicar a los responsables de amenazas y atentados contra transportistas.
El despliegue policial forma parte de un plan integral orientado a neutralizar acciones de estructuras criminales dedicadas a la extorsión.
Las operaciones incluyen vigilancia permanente en terminales, estaciones y principales corredores de circulación vehicular.
La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma confidencial cualquier hecho relacionado con extorsión o actividades ilícitas.
Las acciones de seguridad buscan recuperar espacios seguros y garantizar la movilidad de miles de hondureños en un ambiente de tranquilidad.
La Policía Nacional afirmó que mantendrá las operaciones preventivas, investigativas y de captura hasta desarticular las estructuras criminales involucradas en este delito.