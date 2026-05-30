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DAET refuerza seguridad en transporte público de la capital ante amenazas de extorsión

La estrategia incluye presencia policial en terminales, patrullajes, vigilancia e investigaciones para identificar y capturar a miembros de estructuras criminales que afectan a conductores, empresarios y usuarios.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 14:49
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Agentes de la DAET reforzaron su presencia este sábado en terminales y puntos estratégicos del transporte público para prevenir acciones vinculadas a la extorsión.

Foto: Policía Nacional.
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Las operaciones buscan garantizar la seguridad de conductores, ayudantes, empresarios y miles de usuarios que dependen diariamente del transporte colectivo.

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Patrullajes motorizados y dispositivos de vigilancia fueron desplegados en rutas consideradas de mayor incidencia delictiva.
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La Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente para contrarrestar amenazas extorsivas dirigidas contra operadores del transporte público.

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Los agentes especializados realizan labores preventivas y de control para brindar mayor confianza a quienes utilizan este servicio esencial.

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Las autoridades aseguraron que las medidas buscan evitar interrupciones en la prestación del servicio de transporte en la capital.
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La DAET también fortaleció sus equipos de inteligencia para identificar y ubicar a los responsables de amenazas y atentados contra transportistas.

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El despliegue policial forma parte de un plan integral orientado a neutralizar acciones de estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

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Las operaciones incluyen vigilancia permanente en terminales, estaciones y principales corredores de circulación vehicular.
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La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma confidencial cualquier hecho relacionado con extorsión o actividades ilícitas.

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Las acciones de seguridad buscan recuperar espacios seguros y garantizar la movilidad de miles de hondureños en un ambiente de tranquilidad.

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La Policía Nacional afirmó que mantendrá las operaciones preventivas, investigativas y de captura hasta desarticular las estructuras criminales involucradas en este delito.
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