Capitalinos encontrarán cambios en puntos de taxis: estas son las zonas intervenidas

Diversos puntos de taxis de Tegucigalpa y Comayagüela están siendo reorganizados mediante trabajos de señalización y demarcación que buscan mejorar las condiciones para usuarios y conductores.
Durante los últimos días se han realizado labores de pintura, instalación de rótulos y delimitación de espacios en varias zonas de la capital donde operan unidades de transporte como taxis y mototaxis.
Entre los sectores intervenidos se encuentran las colonias San Miguel, 21 de Octubre, Reparto por Bajo, La Era, Villa Olímpica, Campo Cielo, Los Profesores y Norteños.
También se realizan trabajos en puntos ubicados en el mercado Las Américas, la ruta Comayagüela-Centro, el barrio El Chile, La Zapote, Discovery, el sector de la UNAH-Centro y las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio Abajo.
Como parte de las intervenciones se han habilitado áreas destinadas al estacionamiento de taxis.
Cabe destacar que, una de las denuncias más comunes en la capital es la falta de espacios para las unidades de transporte público. Esta situación obliga a los conductores a estacionarse en zonas prohíbidas y ocasiona constante caos vial.
Por lo tanto, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) afirmaron que también trabajan en la demarcación de líneas de circulación y zonas de abordaje para pasajeros.
Las acciones también incluyen el reforzamiento de la señalización horizontal con el objetivo de facilitar la identificación de los puntos autorizados para el transporte público y reducir el desorden vial, especialmente, en zonas de alta afluencia.
De acuerdo con la planificación anunciada, los trabajos continuarán en otros sectores de la capital, entre ellos El Centenario, San Felipe y Guanacaste. Puntos que, a diario, reportan constantes quejas por parte de los capitalinos.
Los capitalinos esperan que este tipo de acciones reduzcan el caos vial que se vive a diario en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.