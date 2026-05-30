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Capitalinos encontrarán cambios en puntos de taxis: estas son las zonas intervenidas

Decenas de puntos de taxis en la capital están siendo intervenidos con nueva señalización y demarcación para mejorar el abordaje de pasajeros y la circulación vehicular

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 12:01
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Diversos puntos de taxis de Tegucigalpa y Comayagüela están siendo reorganizados mediante trabajos de señalización y demarcación que buscan mejorar las condiciones para usuarios y conductores.

 Foto: Cortesía
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Durante los últimos días se han realizado labores de pintura, instalación de rótulos y delimitación de espacios en varias zonas de la capital donde operan unidades de transporte como taxis y mototaxis.

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Entre los sectores intervenidos se encuentran las colonias San Miguel, 21 de Octubre, Reparto por Bajo, La Era, Villa Olímpica, Campo Cielo, Los Profesores y Norteños.

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También se realizan trabajos en puntos ubicados en el mercado Las Américas, la ruta Comayagüela-Centro, el barrio El Chile, La Zapote, Discovery, el sector de la UNAH-Centro y las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio Abajo.

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Como parte de las intervenciones se han habilitado áreas destinadas al estacionamiento de taxis.

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Cabe destacar que, una de las denuncias más comunes en la capital es la falta de espacios para las unidades de transporte público. Esta situación obliga a los conductores a estacionarse en zonas prohíbidas y ocasiona constante caos vial.

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Por lo tanto, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) afirmaron que también trabajan en la demarcación de líneas de circulación y zonas de abordaje para pasajeros.

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Las acciones también incluyen el reforzamiento de la señalización horizontal con el objetivo de facilitar la identificación de los puntos autorizados para el transporte público y reducir el desorden vial, especialmente, en zonas de alta afluencia.

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De acuerdo con la planificación anunciada, los trabajos continuarán en otros sectores de la capital, entre ellos El Centenario, San Felipe y Guanacaste. Puntos que, a diario, reportan constantes quejas por parte de los capitalinos.

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Los capitalinos esperan que este tipo de acciones reduzcan el caos vial que se vive a diario en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.

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