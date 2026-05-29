En imágenes: Así cierra la primera semana de Escuelas Amigables con el Ambiente

Desde la confección de ingeniosos sombreros con materiales reutilizables hasta la emoción de aprender a clasificar los residuos en el recreo, la primera semana de Escuelas Amigables con el Ambiente demostró el enorme potencial de la niñez para liderar el cambio ecológico en sus comunidades.
Los técnicos de la SERNA capturaron por completo la atención de los Clubes Ecológicos mediante dinámicas proyecciones y personajes educativos.
Con la entrega oficial de los contenedores de clasificación por parte de EL HERALDO, las autoridades docentes y los alumnos de los Clubes Ecológicos coordinan las primeras estrategias prácticas.
Con orden y mucha curiosidad, las estudiantes se aproximaron a conocer los nuevos contenedores de separación de residuos colocados en sus centros de estudio.
El aprendizaje sobre la economía circular y la regla de las tres R encendió la curiosidad de los "pequeños gigantes" en las aulas de clase.
Guiados de la mano por sus profesores, los escolares descubren el correcto funcionamiento de la estación de reciclaje de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.
Autoridades escolares, técnicos gubernamentales y el equipo de EL HERALDO convergen en las aulas para guiar a los nuevos Clubes Ecológicos. Esta suma de esfuerzos institucionales garantiza que el mensaje de la sostenibilidad llegue a cada estudiante.
Mediante la dinámica herramienta del ''Contaminómetro' los escolares descubrieron con gran sorpresa los siglos que tardan en desaparecer de la naturaleza los desechos comunes como el plástico y el calzado.
La receptividad de los niños es el motor principal de Escuelas Amigables con el Ambiente. Los rostros llenos de ilusión las delegaciones estudiantiles absorben cada lección para convertirse en portavoces del reciclaje dentro de sus escuelas.
En las aulas de clase del CEB Roberto Suazo Córdova, la reutilización no es solo una teoría, sino una práctica cotidiana. Este alumno demuestra con orgullo cómo un contenedor plástico convencional puede transformarse en el organizador perfecto para los lápices de color.
La aplicación de esta ejemplar práctica es gracias a la profesora Gladis Ramírez, una imagen certera de la dedicación para enseñar a los más pequeños.
La fraternidad entre compañeros es base fundamental para generar juntos una cadena de cambios en la sociedad.
Aquí no se desperdicia nada, porque hasta los botes de "cubitos" de condimento son reutilizados, en este caso, para guardar borradores.
Los "sombreros locos" se transformaron en auténticos mensajes ecológicos durante las festividades del Día del Árbol en el CEB Roberto Sosa. Utilizando retazos de tela, algodón, foami y cartón, los escolares plasmaron su amor por la flora y la fauna.
La inocencia y la creatividad se unieron en el diseño de Génesis, cuyo sombrero con luces y un árbol de cartón se convirtió en el gran símbolo del amor al planeta, inspirando a grandes y chicos a protegerlo.
Los Clubes Ecológicos culminaron con total éxito y máxima concentración sus tres días de intensa capacitación teórica. La carrera por el cuidado del ambiente apenas acaba de comenzar.