Niños capitalinos renuevan su compromiso con el ambiente desde su escuela

¡Unidos por el planeta! Los pequeños líderes ecológicos de cinco escuelas participantes se comprometieron a hacer circular el mensaje verde para el cuidado del ambiente hacia un futuro más sostenible.
Con la mirada fija en el futuro, los escolares mostraron un alto nivel de interés y responsabilidad durante los discursos y presentaciones del evento.
Los Clubes Ecológicos Ambientales estuvieron representados en el evento de lanzamiento como muestra de liderazgo para ser agentes de cambio.
Como parte del proyecto de EAA, diario EL HERALDO inició la entrega formal de contenedores para las cinco escuelas participantes y así continuar con las buenas prácticas ambientales.
La camaradería y la alegría se hicieron notar entre los alumnos de los centros educativos participantes, quienes además de capacitarse, disfrutan la experiencia de representar a sus escuelas en esta gran competencia ecológica.
Las futuras guardianas de la Naturaleza están listas para cumplir con su deber de velar por el cuidado del medioambiente y de extender el mensaje a toda su escuela.
Autoridades y representantes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recalcaron el interés por mantener una ciudad más limpia y ecológica.
Con seguridad y elocuencia, los pequeños líderes de los Clubes Ecológicos tomaron el micrófono durante el lanzamiento oficial del proyecto para dejar claro su disposición de contribuir con el Planeta.
Técnicos especializados de la SERNA iniciaron de manera oficial las jornadas formativas en los centros educativos, donde profundizaron en los conceptos básicos de la economía circular.
Con su carismática sonrisa, este pequeño guardián demuestra que aprender a cuidar el Planeta también puede ser una experiencia sumamente divertida.
Autoridades y aliados estratégicos del proyecto reafirmaron su amor y respeto por Honduras al respaldar una iniciativa que será beneficio para las futuras generaciones.
Con absoluta concentración, miembros de los Clubes Ecológicos anotan cada consejo en el transcurso de la primera capacitación, listos para convertirse en los portavoces oficiales del reciclaje en sus comunidades.
Asimismo, durante el lanzamiento prometieron, además de esparcir el mensaje, cuidar y vigilar que estas prácticas sean aplicadas en sus centros educativos.
En ambientes interactivos y con una metodología dinámica, los estudiantes recibieron la guía técnica indispensable para estructurar sus proyectos ambientales.