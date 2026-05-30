Evaluar y verificar procedimientos que siguen direcciones y unidades policiales pide el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de generar confianza en la población y hacerle frente a la ola de violencia que afecta el país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó evaluar y verificar los procedimientos que siguen las distintas direcciones y unidades especiales de la Policía Nacional. Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, manifestó que la evaluación que realiza la Secretaría de Seguridad “debe centrarse en verificar los procedimientos y la diligencia con la que actúan los agentes policiales, especialmente tras la muerte de cinco agentes y las múltiples denuncias recibidas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco)”. López recordó que la Secretaría de Seguridad se pronunció, mediante un comunicado, manifestando que “no se había seguido un procedimiento adecuado en el abordaje que derivó en la pérdida de vida de los policías”.

“Por eso es importante que se hagan las evaluaciones y la verificación de los procedimientos que están siguiendo las direcciones y las unidades especiales con las que cuenta la Policía Nacional”, dijo Ricardo López. El funcionario confirmó que el Conadeh recibió denuncias contra la Dipampco. Al ser una dirección que actúa contra maras, pandillas y crimen organizado, “es una de las dependencias con más quejas, ya que sus procedimientos se realizan en casas y habitaciones de hogares y muchas veces sin órdenes de captura”, adujo López. Recordó que, la Dipampco hacía actividades dentro del marco del estado de excepción y eso también permitía que no existieran órdenes judiciales, “por lo cual también fueron denunciados por parte de la población hondureña a la hora de realizar los operativos”. El Conadeh considera que dentro de los análisis y evaluaciones internas que realiza la Policía Nacional “se tomen las medidas correctivas para mejorar los procedimientos”. Agregó que cerrar la Dipampco y abrir otra “no resolvería el problema si solo se cambia el nombre. Hay que cambiar los protocolos de actuación en un dado caso”.