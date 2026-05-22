Masacre de agentes en Corinto desata intervención interna en la Dipampco

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad anunció este viernes 22 de mayo la intervención oficial de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de las investigaciones iniciadas por el caso ocurrido en Corinto, Omoa, donde murieron cinco agentes policiales. La medida fue confirmada mediante el comunicado SEDS N. 57-2026, difundido por la Policía Nacional, en el que se detallan las primeras acciones tomadas tras los hechos registrados en la zona fronteriza de Cortés. Según el documento, las autoridades comenzaron diligencias investigativas para revisar procedimientos operativos, mecanismos de control interno y la cadena de mando dentro de la unidad especializada.

También señalaron que se evaluarán aspectos relacionados con la administración de recursos y otras actuaciones desarrolladas por la Dipampco en torno al operativo que terminó en tragedia. La Secretaría de Seguridad informó que la unidad permanecerá bajo coordinación de una Comisión Interventora encabezada por el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Interinstitucionales, comisionado general en condición de retiro Mérilo Melvin Aguilar Amaya.



Investigación interna

En el comunicado, las autoridades señalaron que el objetivo de la intervención es esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el operativo ejecutado en Corinto, Omoa.