¿Sin luz este sábado 23 de mayo? Vea las zonas que tendrán cortes de energía en el país

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este sábado 23 de mayo en varias zonas de los municipios de Sabanagrande y San Buenaventura en el departamento de Francisco Morazán. De acuerdo con el boletín oficial de la empresa energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

A continuación el listado de sectores que estarán sin luz durante varias horas este sábado:

Sabanagrande: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las Quebraditas, Transmisores La Cruz de Chatarra, Nueva Arcadia, Sicatacare, Santa Ana, Ojojona, Aragua, El Matasano, El Círculo, Guerisne, Surco de Caña, El Aguacatal, El Llano, Los Encinos, Bo. La Cruz, La Trinidad, Apatana, Polo Frío, El Divisadero, Sabanagrande, Moramulca, El Calvario No. 2, Guasli, Los Noques. Asimismo, en La Laguna Resort, Cuesta Chiquita, El Terrero Sanbuenaventura, La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabanagrande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda, Apacinigua, Caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.

San Buena Ventura, El Tizatillo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.