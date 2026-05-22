¡Jugador del Real Madrid fuera! Las sorprendentes ausencias de Inglaterra para el Mundial 2026

Estas son las figuras inglesas que no irán al Mundial 2026 por decisión de Thomas Tuchel. ¡Hay varias sorpresas!
El técnico de la selección de Inglaterra anunció a los 26 convocados de los "Three Lions" para el Mundial 2026 con varias novedades en la lista final.
Dentro de la plantilla de los ingleses destacan nombres como John Stones, Nico O'Reilly, Jordan Henderson, Declan Rice, Eberechi Eze, Jude Bellingham, Bukayo Saka y el goleador Harry Kane.
Sin embargo, Tuchel dejó por fuera a varios futbolistas que muchos estaban seguros de que estarían en el Mundial 2026, lo cual ha despertado toda clase de comentarios entre la afición y prensa inglesa.
Harry Maguire recuperó su mejor nivel en una temporada en la que el Manchester United fue de menos a más y todos daban por sentado que asistiría a la Copa del Mundo, pero sorprendentemente Thomas Tuchel dejó por fuera al espigado defensor.
Desde hace algunas temporadas, Morgan Gibbs-White es uno de los jugadores sensación en la Premier League, estando en el radar de los clubes del "Big Six", sin embargo, Tuchel decidió no contar con él.
Lo de Cole Palmer no se entiende. En 2025 el atacante del Chelsea fue la principal figura del Mundial de Clubes, llegando a ganar el Balón de Oro del torneo y una de las grandes estrellas de la Premier League en la actualidad, sin embargo, el talentoso futbolista se quedó fuera del Mundial por decisión técnica.
Luego está el caso de Trent Alexander-Arnold, que tras su primera temporada en el Real Madrid logró cerrar el año futbolístico de manera aceptable, sin embargo, no logró convencer al técnico para ser parte del equipo que disputará el Mundial en Norteamérica.
Adam Wharton ha tenido un paso destacado con el Crystal Palace, finalista en la Conference League, sin embargo, no logró hacerse con un espacio en la lista final.
Si bien no ha tenido su mejor temporada, Phil Foden es otra de las ausencias bastante llamativas en la convocatoria inglesa. El futbolista del Manchester City será uno de los grandes ausentes.
Con una lista de convocados llena de sorpresas, Inglaterra busca volver a conquistar la Copa del Mundo después de 60 años de sequía.