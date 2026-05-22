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Fichajes: Olimpia y Olancho hacen barrida de jugadores; Real España ya mueve sus piezas

El mercado de piernas ya se comienza a mover en el fútbol hondureño, pese a que no ha terminado el torneo Clausura, los equipos ya hacen sus ofertas y terminan vínculos

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 13:44
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El mercado de piernas ya se comienza a mover en el fútbol hondureño, pese a que no ha terminado el torneo Clausura, los equipos ya hacen sus ofertas y terminan vínculos
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Carlos Sánchez fue dado de baja del Olimpia, club con el que ganó seis títulos de Liga Nacional y una Liga Concacaf 2022 desde que llegó en el mismo año
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Josman Figueroa, luego de varios torneos en el club Olimpia, no seguirá con los albos y ahora busca un nuevo equipo
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Facundo Queiroz no seguirá en el Olimpia, finalmente su nivel no fue el mejor y esa es la razón por la que se anunció su salida.
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Agustín Mulet no fue lo que se esperaba en el Olimpia y no seguirá en las filas del club melenudo. Haregresado a su país Argentina.
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Elison Rivas no fue renovado con el Olimpia tras un año en el club y ahora recibe ofertas de Guatemala.
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Santiago Ramírez no seguirá en el Olimpia, se va a rescindir su contrato por su mal rendimiento.
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Edgar Benítez - Zaguero paraguayo que tras un año, le dice adiós al club olanchano.
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Dariel Murillo - Es uno de los jóvenes que el Olancho FC le ha dado salida.
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Harold Fonseca luego de más de tres años en el Olancho FC, ahora ha sido dado de baja
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Gabriel Leiva, jugador que solo estuvo un torneo con el Olancho FC, el costarricense fue separado por bajo rendimiento.
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Cristian Cálix, jugador que pintaba para más poco a poco se fue apagando y en su regreso al Olancho FC no fue lo que se esperaba.
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Omar Elvir: El experimentado defensor izquierdo es de los otros jugadores que no se le extenderá su vículo en el Olancho FC
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Yeison Mejía - Olancho FC notificó que el veloz extremo hondureño queda al margen del club después de un año. Tiene ofertas del Antigua de Guatemala.
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Jorlián Sánchez, el delantero panameño no seguirá en el Olancho FC, solo marcó tres goles en un torneo.
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Samuel Card - El veloz extremo del Victoria interesa y mucho al Real España, pero el Marathón se ha metido en el juego por hacerse con sus servicios.
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Jerry Bengtson - Es un secreto a voces que el Olimpia no seguirá contando con los servicios del veterano atacante, y en Olancho FC ya le han tocado a la puerta.
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Clinton Bennett - Olimpia ha renovado el contrato del zaguero central hondureño de 23 años.
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Jorge Benguché - Olimpia prepara una oferta de renovación para con el toro, pero desde Costa Rica vuelve a seducir el nombre del atacante hondureño.
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Alexy Vega - Olimpia se había contactado con el entorno del jugador para hacerle llegar una propuesta, pero ante su lesión todo podría venirse abajo.
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