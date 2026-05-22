Fichajes: Olimpia y Olancho hacen barrida de jugadores; Real España ya mueve sus piezas

El mercado de piernas ya se comienza a mover en el fútbol hondureño, pese a que no ha terminado el torneo Clausura, los equipos ya hacen sus ofertas y terminan vínculos
Carlos Sánchez fue dado de baja del Olimpia, club con el que ganó seis títulos de Liga Nacional y una Liga Concacaf 2022 desde que llegó en el mismo año
Josman Figueroa, luego de varios torneos en el club Olimpia, no seguirá con los albos y ahora busca un nuevo equipo
Facundo Queiroz no seguirá en el Olimpia, finalmente su nivel no fue el mejor y esa es la razón por la que se anunció su salida.
Agustín Mulet no fue lo que se esperaba en el Olimpia y no seguirá en las filas del club melenudo. Haregresado a su país Argentina.
Elison Rivas no fue renovado con el Olimpia tras un año en el club y ahora recibe ofertas de Guatemala.
Santiago Ramírez no seguirá en el Olimpia, se va a rescindir su contrato por su mal rendimiento.
Edgar Benítez - Zaguero paraguayo que tras un año, le dice adiós al club olanchano.
Dariel Murillo - Es uno de los jóvenes que el Olancho FC le ha dado salida.
Harold Fonseca luego de más de tres años en el Olancho FC, ahora ha sido dado de baja
Gabriel Leiva, jugador que solo estuvo un torneo con el Olancho FC, el costarricense fue separado por bajo rendimiento.
Cristian Cálix, jugador que pintaba para más poco a poco se fue apagando y en su regreso al Olancho FC no fue lo que se esperaba.
Omar Elvir: El experimentado defensor izquierdo es de los otros jugadores que no se le extenderá su vículo en el Olancho FC
Yeison Mejía - Olancho FC notificó que el veloz extremo hondureño queda al margen del club después de un año. Tiene ofertas del Antigua de Guatemala.
Jorlián Sánchez, el delantero panameño no seguirá en el Olancho FC, solo marcó tres goles en un torneo.
Samuel Card - El veloz extremo del Victoria interesa y mucho al Real España, pero el Marathón se ha metido en el juego por hacerse con sus servicios.
Jerry Bengtson - Es un secreto a voces que el Olimpia no seguirá contando con los servicios del veterano atacante, y en Olancho FC ya le han tocado a la puerta.
Clinton Bennett - Olimpia ha renovado el contrato del zaguero central hondureño de 23 años.
Jorge Benguché - Olimpia prepara una oferta de renovación para con el toro, pero desde Costa Rica vuelve a seducir el nombre del atacante hondureño.
Alexy Vega - Olimpia se había contactado con el entorno del jugador para hacerle llegar una propuesta, pero ante su lesión todo podría venirse abajo.