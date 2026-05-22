Costaron una fortuna: los estadios más caros y modernos del Mundial 2026

¿Cuál es el estadio más caro del Mundial 2026? Aquí lo repasamos en esta lista.
Con una capacidad para 48,000 espectadores y un diseño arquitectónico bastante futurista, el Estadio Guadalajara, mejor conocido como Akron, tuvo un costo estimado de 200 millones de dólares.
El "Gigante de Acero" de Monterrey es una de las obras más elogiadas en el deporte mexicano, que en su momento costó 200 millones de dólares. Tiene capacidad para 53 mil espectadores.
El Estadio Azteca, llamado Ciudad de México para la Copa del Mundo, será el lugar en donde inicie el torneo. Con 83,000 asientos en la actualidad, se le ha destinado una inversión de 210 millones de dólares en los últimos años.
Por primera vez en la historia, Canadá albergará partidos de un Mundial adulto y ha elegido a Toronto, una de las ciudades más futboleras del país de la hoja de maple. El BMO Field tuvo un costo de 220 millones.
El Estadio de Boston, casa de los New England Patriots, puede albergar al menos 65,878 aficionados y tuvo un costo de 325 millones de dólares.
El estadio de Kansas City costó 418 millones de dólares y puede albergar 73,000 fanáticos en sus graderías.
El Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks y los Seattle Sounders es uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Estados Unidos. Con el paso de los años ha recibido una inversión de 430 millones de dólares.
El BC Place es uno de los estadios más espectaculares que tendrán actividad mundialista. El recinto ubicado en Vancouver, Canadá, tuvo un costo de 514 millones.
El Lincoln Financial Field de Filadelfia costó 512 millones y puede albergar hasta 69,000 aficionados.
El NRG Stadium de Houston es uno de los más imponentes que veremos en los partidos del Mundial. Ajustándose al valor actual, el costo del escenario con capacidad para 72,000 espectadores es de 700 millones.
Miami es una de las principales sedes de este Mundial con el Hard Rock Stadium. Su costo total fue de 755 millones de dólares.
En California, el Estadio de San Francisco es una de las sedes en donde se espera una alta presencia de aficionados. Su costo es de 1,300 millones.
Dallas luchó por ser la sede de la final de la Copa del Mundo. El AT&T Stadium tiene un aforo para 94,000 espectadores, sin embargo, no terminó de convencer a la FIFA. Su costo es de 1,300 millones de dólares.
El MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York, será el escenario de la final del Mundial 2026. Con capacidad para 82,500 aficionados, su costo es de 1,600 millones.
El Mercedes-Benz Arena de Atlanta es quizás el estadio con el mejor diseño en todo el mundo de los deportes. En sus asientos caben 75,000 aficionados y su costo es 1,600 millones.
Y con ustedes el estadio más caro en la historia de Estados Unidos, el SoFi Stadium. El recinto de Los Ángeles puede albergar a 70,000 aficionados y su costo total fue de 5,500 millones de dólares que se justifican en su impresionante arquitectura, tecnología y lujos que ofrece.