Barrida en el Olimpia: los jugadores que fueron dados de baja y otros que no seguirían

El Olimpia ha sorprendido a muchos al anunciar la baja de varios fútbolista en menos de una hora, no solo serían ellos, los albos tendrían más cambios en plantilla de cara al torneo Apertura
Carlos Sánchez llegó al Olimpia en junio de 2022, se convirtió en pieza clave del equipo. Durante su etapa con Olimpia fue protagonista y conquistando seis títulos de Liga Nacional y la histórica Liga Concacaf 2022.
Josman Figueroa nació en el Olimpia, tuvo muchos altibajos y no se pudo consolidar como lateral izquierdo. En la campaña pasada nunca le hizo lucha a Elison Rivas ni a Carlos el "Mango" Sánchez. Incluso, tuvo un periodo en préstamo en Lobos UPNFM.
Facundo Queiroz; no realizó un trabajo que gustara a la dirigencia, por lo que su salida prácticamente estaba definida tras concluir el campeonato y al final así sucedió.
Agustín Mulet: Otro jugador que no terminó de convencer a la dirigencia y cuerpo técnico del Olimpia, por lo que no seguirá con los albos y ahora regresa a su país.
Elison Rivas tuvo un año por las filas del Olimpia, ahora tendría ofertas de Guatemala y El Salvador
Jorge Benguché se le ha terminado su contrato con el equipo Olimpia y ahora tendrá que esperar si la dirigencia y cuerpo técnico desean renovarle.
Jerry Bengtson, veterano delantero que no tiene seguro su futuro con el Olimpia, se le venció su contrato y ahora espera una decisión.
Santiago Ramírez Debali, jugador uruguayo que llegó este año al Olimpia para reforzar la banda izquierda, pero su trabajo ha sido bajo, no tiene seguro su continuidad.
José Mario Pinto, el habilidoso atacante del Olimpia ha terminado su contrato, luego de varias ofertas no ha podido arreglar y está a la espera de una oportunidad en el extranjero.
Yustin Arboleda a sido un delantero que se ha destacado con el Olimpia, tiene contrato pero debido a los movimientos en el león, podría romperse los meses que le quedan.