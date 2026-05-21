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Marathón amarga a Motagua, FVS intervino, inesperado héroe e impresionante show en la final

El partido de ida finalizó empatado 1-1 y todo se definirá en la vuelta el próximo domingo

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 20:59
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Marathón y Motagua regalaron un partidazo en la final de ida de Liga Nacional. Las mejores postales que dejó el juego.

Fotos: Yoseph Amaya / Jefry Ayala / Neptalí Romero.
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El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula lució abarrotado en la final de ida del Clausura 2026 de Liga Nacional.
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La directiva de Marathón organizó un impresionante show de luces previo al arranque del encuentro.
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Tras el show de luces, la cancha se vio afectada por la caída de piedras de la pirotecnia, por lo que tuvieron que limpiarla de inmediato.

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La copa que se llevará el campeón estuvo presente sobre el césped del coloso sampedrano.

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Nelson Salgado fue el árbitro principal del partido. José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro lo acompañaron.
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Daniel Otero, presidente del Marathón, junto a otros miembros de la cúpula del equipo verdolaga en uno de los palcos del Morazán.

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Las bellas chicas deslumbraron en este partido de ida de la Gran Final de Liga Nacional.

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El robot de Marathón que entretuvo a los aficionados en la previa del arranque del partido.

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Este fue el 11 titular de Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.
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Así salió Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Odin Ramos, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo.

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El partido arrancó a las 8:00 PM y desde su comienzo estuvo disputado en todas las líneas.
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Rougier fue uno de los jugadores importantes para Marathón. En la primera parte salvó varias jugadas de peligro.

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"Chuy" Pérez y Alejandro Reyes estuvieron muy finos en la mitad de la cancha.

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Javier López, técnico de Motagua, estuvo desesperado y dando indicaciones en el área técnica.

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Marathón y Motagua no lograron hacerse daño en el primer tiempo y se fueron 0-0 al descanso.

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Hugo Caballero, preparador de porteros de Motagua, desaprobó algunas acciones del arbitraje.

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Los jugadores de Marathón salieron juntos a los camerinos para recibir la charla técnica de medio tiempo.
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Pablo Lavallén regresó al área técnica de Marathón tras haber estado sancionado en las últimas dos jornadas.
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El cantante JR Clark estuvo encargado del show de medio tiempo en la final.
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En el arranque sel segundo tiempo sucedió una de las jugadas lamentables del encuentro.

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Alexy Vega ingresó de cambio y en la primera acción cayó al suelo y solicitó cambio tras sufrir lesión.
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El volante verdolaga salió en camilla del engramillado del estadio Francisco Morazán.

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Motagua fue el que más intentó ponerse adelante en el marcador en el segundo tiempo.

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Al minuto 77 tuvo su recompensa. Luego de revisar una acción en el VAR, Nelson Salgado no lo dudó y sancionó una falta penal a favor de Motagua y amarilla para Damín Ramírez.
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Jhon Kleber de Olivera no perdonó y desde el punto penal puso a ganar a 1-0 Motagua en el duelo de ida de la final.
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El cuerpo técnico de Motagua estalló de felicidad tras el primer gol del juego.
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John Kleber Oliveira hizo la señal característica del águila a su afición.
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Cuando parecía que todo estaba definido, llegó el héroe de Marathón.

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Brian Farioli sacó un potente remate de larga distancia y puso el empate 1-1.
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El partido finalizó empatado 1-1 y todo se definirá en la vuelta el próximo domingo.

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