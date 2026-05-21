Marathón amarga a Motagua, FVS intervino, inesperado héroe e impresionante show en la final

Marathón y Motagua regalaron un partidazo en la final de ida de Liga Nacional. Las mejores postales que dejó el juego.
El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula lució abarrotado en la final de ida del Clausura 2026 de Liga Nacional.
La directiva de Marathón organizó un impresionante show de luces previo al arranque del encuentro.
Tras el show de luces, la cancha se vio afectada por la caída de piedras de la pirotecnia, por lo que tuvieron que limpiarla de inmediato.
La copa que se llevará el campeón estuvo presente sobre el césped del coloso sampedrano.
Nelson Salgado fue el árbitro principal del partido. José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro lo acompañaron.
Daniel Otero, presidente del Marathón, junto a otros miembros de la cúpula del equipo verdolaga en uno de los palcos del Morazán.
Las bellas chicas deslumbraron en este partido de ida de la Gran Final de Liga Nacional.
El robot de Marathón que entretuvo a los aficionados en la previa del arranque del partido.
Este fue el 11 titular de Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.
Así salió Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Odin Ramos, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo.
El partido arrancó a las 8:00 PM y desde su comienzo estuvo disputado en todas las líneas.
Rougier fue uno de los jugadores importantes para Marathón. En la primera parte salvó varias jugadas de peligro.
"Chuy" Pérez y Alejandro Reyes estuvieron muy finos en la mitad de la cancha.
Javier López, técnico de Motagua, estuvo desesperado y dando indicaciones en el área técnica.
Marathón y Motagua no lograron hacerse daño en el primer tiempo y se fueron 0-0 al descanso.
Hugo Caballero, preparador de porteros de Motagua, desaprobó algunas acciones del arbitraje.
Los jugadores de Marathón salieron juntos a los camerinos para recibir la charla técnica de medio tiempo.
Pablo Lavallén regresó al área técnica de Marathón tras haber estado sancionado en las últimas dos jornadas.
El cantante JR Clark estuvo encargado del show de medio tiempo en la final.
En el arranque sel segundo tiempo sucedió una de las jugadas lamentables del encuentro.
Alexy Vega ingresó de cambio y en la primera acción cayó al suelo y solicitó cambio tras sufrir lesión.
El volante verdolaga salió en camilla del engramillado del estadio Francisco Morazán.
Motagua fue el que más intentó ponerse adelante en el marcador en el segundo tiempo.
Al minuto 77 tuvo su recompensa. Luego de revisar una acción en el VAR, Nelson Salgado no lo dudó y sancionó una falta penal a favor de Motagua y amarilla para Damín Ramírez.
Jhon Kleber de Olivera no perdonó y desde el punto penal puso a ganar a 1-0 Motagua en el duelo de ida de la final.
El cuerpo técnico de Motagua estalló de felicidad tras el primer gol del juego.
John Kleber Oliveira hizo la señal característica del águila a su afición.
Cuando parecía que todo estaba definido, llegó el héroe de Marathón.
Brian Farioli sacó un potente remate de larga distancia y puso el empate 1-1.
El partido finalizó empatado 1-1 y todo se definirá en la vuelta el próximo domingo.