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Reencuentros, show de luces y objetos en cancha: curiosidades en la final del Clausura 2026

La final entre Marathón y Motagua no solo se vive dentro de la cancha, sino que también con detalles que rodean el partido. Estos son algunos de los momentos captados por el lente de EL HERALDO

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 20:10
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Estos son los momentos más curiosos de la final de ida entre Marathón y Motagua captados por el lente de EL HERALDO.

 Fotos: Yoseph Amaya | Jefry Ayala | Neptalí Romero | El Heraldo
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Vestido con su traje, el árbitro asistente se sercioró que la red del Morazán no tuviera ningún problema.

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Nicolás Messiniti aprovechó para hacer una videollamada previo al arranque del partido. El argentino se mostró muy contento sobre la cancha.

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Previo a un decisivo partido, Marcelo Santos, Jefryn Macías y Giancarlo Sacaza lucieron muy relajados y dejaron a un lado la presión que supone una final.

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Como buen argentino, Brian Farioli estuvo tomando mate previo a iniciar el partido.

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Incluso le compartió un poco a Rodrigo "Droopy" Gómez.

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Luis Ortiz saludó con mucha alegría a sus excompañeros en Marathón. Un año después de dejar la Cueva del Monstruo, ahora se mide ante ellos en una final.

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El comisario del partido dialogó con agentes de la Policía minutos antes del arranque del compromiso.

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¿Charla técnica? No. Así fue el momento en el que los fotógrafos recibieron instrucciones por parte del equipo de prensa del Marathón.

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El árbitro Nelson Salgado revisando que todo estuviera en orden con el FVS.

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Personal de Marathón retirando algunos objetos que fueron lanzados a la cancha tras el entrenamiento de Motagua.

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Las luces de la afición motagüense iluminaron la fiesta de la gran final.

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El show de luces anunciaba el inicio de la gran fiesta deportiva.

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San Pedro Sula vive una auténtica fiesta con la final del fútbol hondureño.

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