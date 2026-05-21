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Novia de jugador deslumbra y presentadora es captada apoyando a su equipo en la final

El estadio Morazán se ha llenado de lindas chicas para el partido que representa la final de ida entre el Marathón y Motagua por el torneo Clausura de la Liga Nacional.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 19:08
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El estadio Morazán se ha llenado de lindas chicas para el partido que representa la final de ida entre el Marathón y Motagua por el torneo Clausura de la Liga Nacional.

 Fotos: Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero
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Desde aquí el Marathón comenzó a ganar, el conjunto verdolaga ha demostrado que sus aficionadas son muy lindas

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No hay duda que cuando se habla de belleza hay que mencionar a las seguidoras del Marathón, no hay duda de eso.
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El Morazán se ha llenado para la final de ida del torneo Clausura 2026 y las chicas lindas no pudieron faltar.
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Y si hablamos de chicas lindas, está la bella argentina que es la novia del volante verdolaga, Brian Farioli. Que dichoso este muchacho.
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Bien identificadas llegaron las bellas chicas del Marathón al estadio Morazán para el partido de final. Quieren la décima.
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Una selfie y con una linda sonrisa. Marathón está siendo bien representado en las gradas.
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No es para menos que estas lindas damas se vean así de feliz, su equipo Marathón está en la final y se acerca al título 10.
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Una así como que no me doy cuenta. Muchas belleza verdolaga en el Morazán.

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Cuidado muchachos, esta linda dama es de la seguridad en el estadio Morazán para la final de ida entre Marathón y Motagua.
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Tiene que pasar el reporte de que sí está en el estadio. Esta linda aficionada del Marathón llegó sin compañia al estadio.
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Guapas chicas en el área de palco del estadio Morazán para la final entre Marathón y el Motagua.
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Desde horas antes del partido se vio llegar muchas chicas al estadio Morazán para el juego de final.
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La presentadora Tanya Rodríguez se hizo presente al estadio Morazán, su amor por el Marathón no lo esconde, aunque esta vez no llegó identificada con los colores de su equipo.
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