Novia de jugador deslumbra y presentadora es captada apoyando a su equipo en la final

El estadio Morazán se ha llenado de lindas chicas para el partido que representa la final de ida entre el Marathón y Motagua por el torneo Clausura de la Liga Nacional.
Desde aquí el Marathón comenzó a ganar, el conjunto verdolaga ha demostrado que sus aficionadas son muy lindas
No hay duda que cuando se habla de belleza hay que mencionar a las seguidoras del Marathón, no hay duda de eso.
El Morazán se ha llenado para la final de ida del torneo Clausura 2026 y las chicas lindas no pudieron faltar.
Y si hablamos de chicas lindas, está la bella argentina que es la novia del volante verdolaga, Brian Farioli. Que dichoso este muchacho.
Bien identificadas llegaron las bellas chicas del Marathón al estadio Morazán para el partido de final. Quieren la décima.
Una selfie y con una linda sonrisa. Marathón está siendo bien representado en las gradas.
No es para menos que estas lindas damas se vean así de feliz, su equipo Marathón está en la final y se acerca al título 10.
Una así como que no me doy cuenta. Muchas belleza verdolaga en el Morazán.
Cuidado muchachos, esta linda dama es de la seguridad en el estadio Morazán para la final de ida entre Marathón y Motagua.
Tiene que pasar el reporte de que sí está en el estadio. Esta linda aficionada del Marathón llegó sin compañia al estadio.
Guapas chicas en el área de palco del estadio Morazán para la final entre Marathón y el Motagua.
Desde horas antes del partido se vio llegar muchas chicas al estadio Morazán para el juego de final.
La presentadora Tanya Rodríguez se hizo presente al estadio Morazán, su amor por el Marathón no lo esconde, aunque esta vez no llegó identificada con los colores de su equipo.