Conflicto por tierras deja dolor y luto en 124 municipios: "Las comunidades se sienten desprotegidas"

Los datos también revelan que 9 de cada 10 fallecidos son hombres, al contabilizarse 401 muertes en personas de este sexo. Las 45 restantes son mujeres.Por otro lado, el 65% de estas muertes ocurrieron en territorios rurales del país, lo cual se traduce en 288 víctimas mortales. Los 158 casos restantes se dieron en el área urbana.Más de la mitad de los fallecidos -específicamente 262- tenían edades entre los 20 y 49 años. De estos, los más afectados han sido ciudadanos con edades que oscilan entre los 20 y 29 años.