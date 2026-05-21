"Estamos preocupados": Conflicto de tierras intensifica la violencia en Honduras

Las invasiones de tierra son uno de los principales factores de tensión en la zona norte del país, estas ocurren cuando <b>grupos organizados</b>, en muchos casos vinculados a movimientos campesinos, ocupan extensiones de tierra (la mayoría fincas privadas o productivas) alegando procesos de recuperación o disputa de propiedad.Estas ocupaciones han generado <b>conflictos prolongados </b>con propietarios, empresas agrícolas y otros grupos, en algunos casos derivando en enfrentamientos armados, desalojos violentos y muertes.