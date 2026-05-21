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Retenes, militares, armas largas y Black Mamba: así intervienen Omoa y Trujillo tras masacres

Militares, policías y equipos de inteligencia fueron desplegados en Omoa y Trujillo tras las masacres registradas este jueves en la zona norte de Honduras

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 16:09
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Patrullas, vehículos militares, retenes y agentes fuertemente armados comenzaron a tomarse este jueves varios sectores de Omoa y Trujillo luego de las masacres que se reistraron en el país y dejaron cerca de 20 personas muertas entre civiles y miembros de la Policía Nacional.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
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La movilización fue confirmada por autoridades de seguridad durante una conferencia de prensa brindada la tarde del jueves 21 de mayo, donde anunciaron una intervención urgente en las zonas donde ocurrieron los ataques armados.

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La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas informaron que activaron un “Comando de Crisis” con el objetivo de ejecutar operaciones inmediatas en Corinto, Omoa, y en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.

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Según explicaron, el despliegue incluye presencia de equipos especiales, unidades de inteligencia, cuerpos investigativos, fiscales del Ministerio Público y personal militar que permanecerá en la zona mientras avanzan las investigaciones.

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En varios sectores del norte del país comenzaron a observarse retenes policiales, inspecciones vehiculares y patrullajes constantes como parte del protocolo de seguridad implementado tras la ola de violencia.

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Las autoridades aseguraron que la intervención busca evitar nuevos hechos criminales y dar con el paradero de los responsables de los ataques que mantienen en zozobra a las comunidades afectadas.

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El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, confirmó que hasta el momento no existe una cifra oficial definitiva de fallecidos, debido a que algunos cuerpos no han sido identificados y otros habrían sido retirados por familiares o personas presentes en las escenas.

Foto: Redes sociales / EL HERALDO
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Asimismo, señaló que las investigaciones continúan abiertas y que todavía no se reportan capturas relacionadas directamente con las masacres ocurridas este jueves.

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Cabe señalar que, las autoridades también revelaron que cinco miembros de la Policía Nacional continúan desaparecidos tras los enfrentamientos registrados en la zona norte del país.

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Altos mandos de Seguridad aseguraron que las operaciones continuarán de forma permanente en Colón y Cortés para recuperar el control de sectores considerados conflictivos.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto, Valerio Ardón, afirmó que las Fuerzas Armadas pondrán a disposición de la Policía Nacional toda la logística y personal necesario para capturar a los responsables.

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“Vamos a llegar hasta las últimas instancias”, aseguró el jerarca militar al confirmar que los operativos podrían extenderse hacia otras regiones donde operan estructuras criminales.

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