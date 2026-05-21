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En fotos: comienza intervención en Corinto, Omoa, tras muerte de agentes

Tras la muerte de varios agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y al menos tres civiles, las autoridades informaron que harán una intervención

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 15:09
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Decenas de agentes policiales y militares llegaron la tarde de este jueves 21 de mayo para intervenir la zona de Corinto, en el municipio de Omoa, Cortés, luego de la muerte de al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y tres civiles. Aquí más detalles.

 Fotos: Grupo Opsa
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Los agentes mantienen acordonada la entrada principal al municipio de Corinto.

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El subcomisionado de la Policía Nacional, Javier Banegas, afirmó que hasta el lugar se han movilizado al menos

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“Vamos a tratar de llegar al lugar donde ocasionó supuestamente el hecho y verificar si es verídica la información que se ha filtrado”, declaró Banegas sobre la información que ha circulado de la cantidad de muertes.

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De manera preliminar, se conoció que serían unos 5 agentes muertos y al menos tres civiles.

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El oficial señaló que en el área operan estructuras criminales dedicadas a distintos ilícitos, por lo que no descartan que este tema tenga que ver con las muertes violentas.

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Sobre lo que estaban haciendo los agentes en la zona, el subcomisionado explicó que el grupo policial se encontraba ejecutando órdenes de captura cuando se reportó el ataque.

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“Es un contingente de policías que andaban ejecutando unas órdenes de captura, ¿verdad? Queremos verificar si en realidad están fallecidos o solamente es falsa información. Necesitamos llegar a la zona para poder verificar”, agregó.

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Se espera que en las próximas horas se confirmen más detalles del caso.

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Estas muertes violentas se suman a la sangrienta masacre registrada en horas de la mañana en el sector de Rigores, Trujillo, donde al menos 10 personas murieron en un hecho violento.

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