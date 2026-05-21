En fotos: comienza intervención en Corinto, Omoa, tras muerte de agentes

Decenas de agentes policiales y militares llegaron la tarde de este jueves 21 de mayo para intervenir la zona de Corinto, en el municipio de Omoa, Cortés, luego de la muerte de al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y tres civiles. Aquí más detalles.