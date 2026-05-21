Desolación y charcos de sangre: la escena encontrada tras masacre en Trujillo

Una escena de desolación con charcos de sangre por todos lados es la escena que encontró este día la Policía Nacional en el lugar de la masacre registrada en finca Paso Aguán de Rigores, Trujillo, donde horas atrás yacían más de 10 cuerpos de las víctimas de la masacre.
Elementos de la Policía Nacional y el Ejército llegaron hasta el lugar donde se ubica la iglesia donde las víctimas estaban orando antes de irse a trabajar y fueron sorprendidos por los asesinos.
Los accesos al lugar solo evidencian parte de los sucedido con rastros de sangre en el suelo y pertenencias abandonadas en la zona.
Esta es la iglesia donde las personas acostumbraban por la mañana reunirse a orar antes de iniciar la faena diaria y donde fueron sorprendidos por la muerte.
Este mediodía la finca Paso Aguán luce abarrotada de uniformados, pero esta madrugada la escena era distinta, eran muchos los cuerpos tirados en todas partes.
En el lugar solo quedó señal de lo que sucedió cuando apenas amanecía, sillas tiradas, manchas de sangre en el piso, en la tierra y hasta en las paredes.
Las autoridades no han podido dar un informe oficial del número de víctimas de la masacre en Trujillo, puesto que los cuerpos desaparecieron de la escena.
Los familiares no quisieron esperar a las autoridades y uno a uno fueron levantando a sus muertos para poder trasladarlos a sus hogares y darles cristiana sepultura.
Los uniformados al apersonarse al lugar solo encontraron los rastros de lo sucedido, casquillos de bala, sangre y orificios de bala en las paredes.
Se presume que el hecho violento dejó al menos 17 muertos, aunque hasta el momento solo están confirmados 10.
En la zona se realiza una inspección inicial, aunque no se ha logrado confirmar si hay personal forense peritando la zona.
A la zona acudieron únicamente algunas patrullas policiales para indagar sobre lo sucedido en la finca, pero la lejanía del lugar y el hermetismo de la población no colabora.