"Me pusieron un fusil y les pedí que me perdonaran la vida": sobreviviente de masacre en Colón

La cantidad exacta de fallecidos no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Hasta ahora, se maneja una cifra de diez muertos, debido a los cadáveres que logran contabilizarse en un video que trascendió en redes sociales este jueves. No obstante, se estima que el recuento podría aumentar, ya que algunas familias se llevaron los cuerpos de sus seres queridos de la escena.