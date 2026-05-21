Constitución permite que otros diputados integren la Comisión Permanente, no solo la Junta Directiva

Tegucigalpa, Honduras.- Angélica Smith, diputada de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que de acuerdo a la Constitución, los miembros de la Junta Directiva son los que deben conformar la Comisión Permanente. "Ya la Constitución establece que son los miembros de la Junta Directiva los que deben de conformar la Comisión Permanente" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el 1:03:00 del siguiente video).

No obstante su aseveración es falsa. La revisión de la Constitución de la República, específicamente los artículos 206 y 207, no contempla ninguna disposición que limite la integración de este órgano a la Junta Directiva. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Comisión Permanente es un órgano distinto dentro del Congreso y que su conformación se realiza mediante designación de la Junta Directiva, pudiendo incluir a distintos diputados de otras bancadas que integren el Poder Legislativo. Las declaraciones de Smith surgen luego que el Ministerio Público citó a varios diputados y exdiputados para rendir declaración en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades relacionadas con actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. A los congresistas se les acusa de abuso de autoridad, violación de deberes de los funcionarios públicos, usurpación de funciones, entre otras irregularidades. EH Verifica pidió a Smith comentarios sobre su declaración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Constitución no limita designación

La Constitución de la República regula la estructura del Congreso Nacional y reconoce la existencia de la Comisión Permanente como un órgano que funciona durante los recesos legislativos. Sin embargo, no establece de forma expresa que este órgano deba estar integrado exclusivamente por la Junta Directiva. La Comisión Permanente es un órgano del Congreso Nacional que opera cuando el pleno del Legislativo no está en sesiones, con el fin de dar continuidad a determinadas funciones legislativas dentro de los límites que establece la ley. Cabe destacar que la figura de la Comisión Permanente fue eliminada mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional el 9 de abril de 2026. Sin embargo, al tratarse de una reforma a la Constitución, todavía debe ser ratificada en la siguiente legislatura ordinaria para entrar plenamente en vigor, como exige el procedimiento constitucional. Al revisar los artículos 206 y 207 de la Constitución, no se encuentra ninguna disposición que indique que la Comisión Permanente debe estar conformada únicamente por los miembros de la Junta Directiva. Ambos artículos señalan que la Comisión Permanente tiene atribuciones limitadas y que no puede sustituir al Congreso en pleno. Sus actuaciones deben ajustarse estrictamente a lo que la Constitución y la ley permiten. En ninguno de los preceptos no se detallan en estos artículos aspectos sobre su integración interna, sino únicamente su función, carácter temporal y límites de actuación. El abogado Germán Licona confirmó a EH Verifica que las normativas no establecen que la Comisión Permanente esté integrada únicamente por la Junta Directiva, sino que atribuyen a este órgano la facultad de conformar su composición. “El artículo 206 y 207 no le da ninguna prerrogativa a la Comisión Permanente”, aseveró Licona.

Descisión es de Junta Directiva