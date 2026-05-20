Johana Bermúdez no dijo que aceptar ayuda de El Salvador afectaría la gestión de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, una supuesta frase en la que afirma que aceptar la ayuda educativa de El Salvador afectaría la gestión del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros de que Bermúdez haya realizado esa declaración en medios de comunicación ni en fuentes confiables. Además, la congresista negó la autoría de la cita en declaraciones a este medio. "Aceptar ayuda de El Salvador para los niños AFECTARPIA la gestión del presidente Tito Asfura nuestras escuelas están bien equipadas Y nuestros niños bien atendidos", dice literalmente el texto de una publicación en TikTok, visualizada más de 11,000 veces desde el 19 de mayo de 2026.

El Gobierno de Honduras negó el 19 de mayo de 2026 el ingreso a una comitiva salvadoreña que se dirigía a la zona conocida como “Los Exbolsones”, en el municipio de Nahuaterique, departamento de La Paz, para entregar paquetes escolares. La actividad formaba parte de una iniciativa del gobierno salvadoreño para apoyar con material educativo a estudiantes con doble nacionalidad de comunidades fronterizas. La delegación era encabezada por Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador. De acuerdo con la versión de la Cancillería de Honduras, la comitiva salvadoreña fue autorizada a ingresar en calidad civil y también se permitió el tránsito de los insumos educativos. Sin embargo, el impasse se originó por la presencia de personal con uniforme militar activo, incluida la ministra de Educación salvadoreña, lo que activó los protocolos establecidos en la legislación hondureña. El artículo 205 de la Constitución de la República establece que el ingreso de personal militar extranjero al país requiere autorización del Congreso Nacional o coordinación previa con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según lo expresado por la funcionaria salvadoreña, la delegación contaba con los permisos previamente coordinados para la entrega del material educativo y con la participación de autoridades civiles, incluida la titular de Educación.

Cita falsa