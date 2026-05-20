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Ébola y sus síntomas: todo sobre la enfermedad que alerta a la OMS

El brote del virus del Ébola en la República Democrática del Congo ha encendido las alertas a nivel mundial y esta es la información que debes de conocer sobre la enfermedad

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 16:07
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Esto es lo que debes saber acerca de la enfermedad provocada por el virus del Ébola.

 Foto: EFE
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Los primeros casos de Ébola se reportaron en 1976 con dos brotes simultáneos, uno ocurrido en Nzara, Sudán, y el otro en Yambuku, República Democrática del Congo. Este último tuvo lugar en una aldea cercana al río Ébola, del que la enfermedad toma su nombre.

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El Ébola es considerada como una grave enfermedad, que a menudo es mortal, por la OMS.

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Se cree que el virus del Ébola comenzó a transmitirse por medio de los murciélagos frugívoros, huéspedes naturales del Orthoebolavirus.

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El virus puede transmitirse de animales a humanos si existe contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados como murciélagos de la fruta, chimpancés o gorilas encontrados muertos en La Selva.

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Asimismo, una persona se puede contagiar por el contacto con entornos u objetos contaminados por los pacientes como puede ser ropa de cama, prendas de vestir o equipo médico usado.

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El periodo de incubación del virus del Ébola hasta la aparición de los primeros síntomas puede durar entre 2 y 21 días.
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En la fase inicial del Ébola, llamada como "seca", el paciente experimenta síntomas como fiebre abrupta, debilidad intensa, dolores musculares difusos, dolor de cabeza y dolor de garganta.

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Posteriormente se desarrolla la fase "húmeda", en donde el infectado presenta síntomas gastrointestinales como vómitos continuos, diarrea líquida y dolor abdominal intenso.

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Una vez más avanzada la incubación del virus, este puede provoca erupciones cutáneas, deterioro de la función renal y hepática hasta progresar hacia un colapso generalizado de los órganos vitales.

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En los casos más extremos, el virus puede ocasionar hemorragias masivas que se manifiestan con sangrado en las encías, heces o vómitos, además de hematomas espontáneos.

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Debido a su gravedad y nivel de contagio si no se toman las medidas necesarias, el virus del Ébola es una enfermedad que mantiene en alerta a la OMS.

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Tras el brote registrado en la República Democrática del Congo, la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a su rápida expansión internacional.

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Un dato muy importante, es que las demás variantes cuentan con su respectiva vacuna, a excepción de la cepa Bundibugyo, causante del brote en la actualidad, el cual no cuenta con un antídoto para evitar su propagación.

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