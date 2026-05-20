Ébola y sus síntomas: todo sobre la enfermedad que alerta a la OMS

Esto es lo que debes saber acerca de la enfermedad provocada por el virus del Ébola.
Los primeros casos de Ébola se reportaron en 1976 con dos brotes simultáneos, uno ocurrido en Nzara, Sudán, y el otro en Yambuku, República Democrática del Congo. Este último tuvo lugar en una aldea cercana al río Ébola, del que la enfermedad toma su nombre.
El Ébola es considerada como una grave enfermedad, que a menudo es mortal, por la OMS.
Se cree que el virus del Ébola comenzó a transmitirse por medio de los murciélagos frugívoros, huéspedes naturales del Orthoebolavirus.
El virus puede transmitirse de animales a humanos si existe contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados como murciélagos de la fruta, chimpancés o gorilas encontrados muertos en La Selva.
Asimismo, una persona se puede contagiar por el contacto con entornos u objetos contaminados por los pacientes como puede ser ropa de cama, prendas de vestir o equipo médico usado.
El periodo de incubación del virus del Ébola hasta la aparición de los primeros síntomas puede durar entre 2 y 21 días.
En la fase inicial del Ébola, llamada como "seca", el paciente experimenta síntomas como fiebre abrupta, debilidad intensa, dolores musculares difusos, dolor de cabeza y dolor de garganta.
Posteriormente se desarrolla la fase "húmeda", en donde el infectado presenta síntomas gastrointestinales como vómitos continuos, diarrea líquida y dolor abdominal intenso.
Una vez más avanzada la incubación del virus, este puede provoca erupciones cutáneas, deterioro de la función renal y hepática hasta progresar hacia un colapso generalizado de los órganos vitales.
En los casos más extremos, el virus puede ocasionar hemorragias masivas que se manifiestan con sangrado en las encías, heces o vómitos, además de hematomas espontáneos.
Debido a su gravedad y nivel de contagio si no se toman las medidas necesarias, el virus del Ébola es una enfermedad que mantiene en alerta a la OMS.
Tras el brote registrado en la República Democrática del Congo, la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a su rápida expansión internacional.
Un dato muy importante, es que las demás variantes cuentan con su respectiva vacuna, a excepción de la cepa Bundibugyo, causante del brote en la actualidad, el cual no cuenta con un antídoto para evitar su propagación.