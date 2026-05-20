¿Quién es el sospechoso de asesinar a Kimberli Durán García en España?

El asesinato de Kimberli Durán García, una mujer trans hondureña de 33 años, sigue causando conmoción en Honduras y en España, donde se registró el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado martes 19 de mayo en la ciudad de Figueres, Girona. ¿Quién es el presunto asesino? A continuación los detalles.
Según el reporte de las autoridades españolas, el principal sospechoso del asesinato es un ciudadano español identificado únicamente como Andrés R., de 48 años, quien era la presunta pareja sentimental de Kimberli.
El ataque se registró al filo de las 3:00 de la tarde en la Plaza Josep Tarradellas. El sospechoso apuñaló a la víctima en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, frente a decenas de testigos que transitaban por la zona en mención.
Tras cometer le crimen, el hombre fue captado lavándose las manos tranquilamente en un lavadero público del lugar. Posteriormente fue perseguido por personas que presenciaron el crimen.
Luego fue capturado por agentes policiales, según informaron medios locales.
Un dato que ha llamado la atención es que el sospechoso tenía un historial previo de actos violentos, y además, una orden de alejamiento que ya había quebrantado en al menos dos ocasiones.
Fue detenido por incumplir la orden judicial 24 horas antes del crimen. Sin embargo, quedó en libertad y fue visto junto a Kimberli platicando con una visible tranquilidad en una banca de la zona; horas después ya estaba muerta.
El área fue acordonada mientras un equipo forense realizaba el levantamiento del cuerpo y las indagaciones respectivas.
La noticia sobre la muerte de Kimberli llegó con gran impacto a Honduras, su país de origen. Aunque su muerte también causó indignación en la comunidad hondureña que reside en España.
Tras el violento hecho, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+ se pronunciaron exigiendo justicia por la muerte de Durán García. De momento, las autoridades continúan indagando el caso.