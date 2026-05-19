  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+

Personas cercanas a la víctima lamentaron que el caso ocurriera después de antecedentes de violencia y medidas judiciales que buscaban evitar nuevos acercamientos

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 21:31
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
1 de 12

La mujer hondureña asesinada en Figueres, Girona, fue identificada de manera preliminar por personas cercanas como Kimberli Durán García, integrante de la comunidad LGTBQ+, mientras las autoridades continúan con el proceso oficial de confirmación de identidad. Su muerte causa conmoción entre hondureños en España.

 Foto cortesía: Facebook/EFE.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
2 de 12

La noticia de la muerte de la hondureña generó consternación entre allegados y miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes comenzaron a compartir mensajes de duelo tras conocerse que preliminarmente corresponde a Kimberli Durán García.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
3 de 12

La joven fue captada horas antes de su muerte aparentemente platicando con su agresor de manera tranquila en el mismo parque donde después la apuñaló.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
4 de 12

Aunque el nombre legal de la víctima aún no ha sido divulgado por las autoridades españolas, personas cercanas la reconocen preliminarmente como Kimberli Durán García, originaria de Honduras.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
5 de 12

El rostro del agresor, identificado como el español Andrés R., de 48 años, también ha sido revelado.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
6 de 12

El crimen ocurrió solo 24 horas después de que su agresor quedara libre, pues había sido condenado por maltrato pero la falta del testimonio de la hondureña le permitió salir en libertad.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
7 de 12

El asesino tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima, no debía mantener contacto con ella por al menos un año y cuatro meses.

Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
8 de 12

El asesino fue captado lavándose la sangre de sus manos luego de cometer el crimen un parque público.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
9 de 12

La policía española encontró en la escena los rastros de la sangre de la hondureña en la fuente pública donde el sospechoso intentó lavarse.

Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
10 de 12

Familiares y conocidos permanecen a la espera de los procedimientos oficiales para confirmar plenamente la identidad legal de la víctima y avanzar en las gestiones correspondientes.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
11 de 12

El agresor logró ser detenido en la escena gracias a varias personas que presenciaron el crimen y lograron someterlo.
Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+
12 de 12

Las autoridades españolas mantienen abierta la investigación del crimen ocurrido este martes, mientras el presunto responsable ya fue detenido por la Policía autonómica catalana.
Cargar más fotos