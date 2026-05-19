Como Kimberli Durán García identifican hondureña asesinada en Girona; era de la comunidad LGTBQ+

La mujer hondureña asesinada en Figueres, Girona, fue identificada de manera preliminar por personas cercanas como Kimberli Durán García, integrante de la comunidad LGTBQ+, mientras las autoridades continúan con el proceso oficial de confirmación de identidad. Su muerte causa conmoción entre hondureños en España.
La noticia de la muerte de la hondureña generó consternación entre allegados y miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes comenzaron a compartir mensajes de duelo tras conocerse que preliminarmente corresponde a Kimberli Durán García.
La joven fue captada horas antes de su muerte aparentemente platicando con su agresor de manera tranquila en el mismo parque donde después la apuñaló.
Aunque el nombre legal de la víctima aún no ha sido divulgado por las autoridades españolas, personas cercanas la reconocen preliminarmente como Kimberli Durán García, originaria de Honduras.
El rostro del agresor, identificado como el español Andrés R., de 48 años, también ha sido revelado.
El crimen ocurrió solo 24 horas después de que su agresor quedara libre, pues había sido condenado por maltrato pero la falta del testimonio de la hondureña le permitió salir en libertad.
El asesino tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima, no debía mantener contacto con ella por al menos un año y cuatro meses.
El asesino fue captado lavándose la sangre de sus manos luego de cometer el crimen un parque público.
La policía española encontró en la escena los rastros de la sangre de la hondureña en la fuente pública donde el sospechoso intentó lavarse.
Familiares y conocidos permanecen a la espera de los procedimientos oficiales para confirmar plenamente la identidad legal de la víctima y avanzar en las gestiones correspondientes.
El agresor logró ser detenido en la escena gracias a varias personas que presenciaron el crimen y lograron someterlo.
Las autoridades españolas mantienen abierta la investigación del crimen ocurrido este martes, mientras el presunto responsable ya fue detenido por la Policía autonómica catalana.