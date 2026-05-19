"Se lavó la sangre como si nada", asesino de hondureña en Girona ya tenía condena por maltrato

El brutal asesinato en plena vía pública de una joven catracha en Girona conmociona a la comunidad hondureña en España. La joven murió apuñalada por su expareja, quien había quedado libre apenas 24 horas antes, luego de que la joven no acudió a declarar ante el juez y lo tuvieron que liberar, el sujeto al solo salir la buscó para matarla. La cronología del lamentable crimen.
La muerte de una hondureña de 33 años en Figueres, Girona, a manos de su expareja refleja la violencia contra las mujeres y el cumplimiento de las medidas de protección para víctimas que han denunciado agresiones previas.
La víctima, una hondureña de 33 años que aún no ha sido identificada, murió este martes luego de ser atacada a puñaladas por su expareja, un hombre de 48 años y nacionalidad española que tenía vigente una orden de alejamiento por antecedentes de maltrato.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso había sido un día condenado de seis meses de prisión por maltratarla, además de una prohibición de acercarse a menos de 250 metros de la víctima y mantener cualquier tipo de contacto durante un año y cuatro meses.
Horas después de quedar libre porque ella no declaró ante el juez, el hombre volvió a ser detenido por supuestas lesiones contra la misma mujer, pero eso no le bastó.
La hondureña había sido citada para una exploración forense y para declarar ante el juez durante la mañana del martes; al no comparecer, el sospechoso quedó en libertad y el expediente quedó pendiente de resolución judicial.
Menos de 24 horas después de haber sido procesado por maltrato y tras recuperar su libertad, el agresor volvió a acercarse a la víctima pese a la medida judicial que le impedía hacerlo.
El ataque ocurrió antes de las 3 de la tarde en Figueres, donde el hombre agredió con un cuchillo a su expareja causándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Todo ocurrió frente a transeúntes que no podían creer lo sucedido.
Tras el ataque, el sospechoso intentó deshacerse del arma arrojándola debajo de un vehículo estacionado y posteriormente se dirigió hacia una fuente para limpiarse la sangre como si nada, sin prisa ni remordimiento.
La reacción de quienes se encontraban cerca fue inmediata: varias personas comenzaron a increpar al hombre y un grupo logró perseguirlo, reducirlo y mantenerlo retenido hasta la llegada de la Policía.
La fuente pública donde se lavó la sangre es parte de la evidencia del horrendo crimen contra la joven hondureña, cuyo nombre aún no ha trascendido.
La Policía autonómica de Cataluña confirmó la detención del sospechoso, quien además contaba con numerosos antecedentes y ya había quebrantado en una ocasión anterior la orden de alejamiento vigente.
El caso generó conmoción por la secuencia de hechos ocurridos en menos de dos días: una condena por maltrato, una nueva agresión, la recuperación de libertad y posteriormente el crimen fatal.
La muerte de la hondureña se suma a las cifras oficiales de violencia machista en España, donde las autoridades contabilizan 19 víctimas mortales en lo que va de 2026.