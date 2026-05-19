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"Se lavó la sangre como si nada", asesino de hondureña en Girona ya tenía condena por maltrato

El asesino de una hondureña, a quien mató a puñaladas, ya había sido condenado por haberla agredido pero salió libre porque la joven no acudió ante el juez a declarar

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 18:02
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El brutal asesinato en plena vía pública de una joven catracha en Girona conmociona a la comunidad hondureña en España. La joven murió apuñalada por su expareja, quien había quedado libre apenas 24 horas antes, luego de que la joven no acudió a declarar ante el juez y lo tuvieron que liberar, el sujeto al solo salir la buscó para matarla. La cronología del lamentable crimen.

Fotos: Captura de pantalla y EFE.
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La muerte de una hondureña de 33 años en Figueres, Girona, a manos de su expareja refleja la violencia contra las mujeres y el cumplimiento de las medidas de protección para víctimas que han denunciado agresiones previas.
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La víctima, una hondureña de 33 años que aún no ha sido identificada, murió este martes luego de ser atacada a puñaladas por su expareja, un hombre de 48 años y nacionalidad española que tenía vigente una orden de alejamiento por antecedentes de maltrato.
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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso había sido un día condenado de seis meses de prisión por maltratarla, además de una prohibición de acercarse a menos de 250 metros de la víctima y mantener cualquier tipo de contacto durante un año y cuatro meses.
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Horas después de quedar libre porque ella no declaró ante el juez, el hombre volvió a ser detenido por supuestas lesiones contra la misma mujer, pero eso no le bastó.
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La hondureña había sido citada para una exploración forense y para declarar ante el juez durante la mañana del martes; al no comparecer, el sospechoso quedó en libertad y el expediente quedó pendiente de resolución judicial.
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Menos de 24 horas después de haber sido procesado por maltrato y tras recuperar su libertad, el agresor volvió a acercarse a la víctima pese a la medida judicial que le impedía hacerlo.
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El ataque ocurrió antes de las 3 de la tarde en Figueres, donde el hombre agredió con un cuchillo a su expareja causándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Todo ocurrió frente a transeúntes que no podían creer lo sucedido.
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Tras el ataque, el sospechoso intentó deshacerse del arma arrojándola debajo de un vehículo estacionado y posteriormente se dirigió hacia una fuente para limpiarse la sangre como si nada, sin prisa ni remordimiento.
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La reacción de quienes se encontraban cerca fue inmediata: varias personas comenzaron a increpar al hombre y un grupo logró perseguirlo, reducirlo y mantenerlo retenido hasta la llegada de la Policía.
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La fuente pública donde se lavó la sangre es parte de la evidencia del horrendo crimen contra la joven hondureña, cuyo nombre aún no ha trascendido.
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La Policía autonómica de Cataluña confirmó la detención del sospechoso, quien además contaba con numerosos antecedentes y ya había quebrantado en una ocasión anterior la orden de alejamiento vigente.
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El caso generó conmoción por la secuencia de hechos ocurridos en menos de dos días: una condena por maltrato, una nueva agresión, la recuperación de libertad y posteriormente el crimen fatal.
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La muerte de la hondureña se suma a las cifras oficiales de violencia machista en España, donde las autoridades contabilizan 19 víctimas mortales en lo que va de 2026.
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