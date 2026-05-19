"Se lavó la sangre como si nada", asesino de hondureña en Girona ya tenía condena por maltrato

El brutal asesinato en plena vía pública de una joven catracha en Girona conmociona a la comunidad hondureña en España. La joven murió apuñalada por su expareja, quien había quedado libre apenas 24 horas antes, luego de que la joven no acudió a declarar ante el juez y lo tuvieron que liberar, el sujeto al solo salir la buscó para matarla. La cronología del lamentable crimen.