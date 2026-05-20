Marathón, el verdugo de Motagua en finales de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una dramática ronda de triangulares, Motagua y Marathón se ganaron en la cancha el derecho de disputar la gran final y definir al campeón del Torneo Clausura 2026. El equipo Azul Profundo busca volver a la cima del fútbol hondureño casi un año y medio después de su última corona en Liga Nacional, mientras que los Verdolagas buscan de una vez por todas hacerse con la tan ansiada décima tras varios intentos fallidos. Será la quinta ocasión en que ambos clubes choquen en una final de Liga en una serie que domina ampliamente el Monstruo, que ha sido un auténtico verdugo para el Mimado en las ocasiones en que han tenido que definir el título.

Marathón, el verdugo de Motagua

La historia de Marathón y Motagua en finales comenzó en el Apertura 2001. En aquella temporada, capitalinos y sampedranos disputaron una dramática serie que se terminó resolviendo en penales. En la ida, disputada el 12 de diciembre, el Verde pegó primero y ganó 1-0 con gol de Jaime Rosales y en la vuelta rozó la hazaña en un compromiso que ganó 3-2 el Ciclón en el tiempo regular. El asunto se resolvió en penales y ahí Motagua, entonces dirigido por Gilberto Yearwood, se impuso 5-3 y ganaba el que hasta hoy ha sido el único título que ha festejado frente al Monstruo. Luego, la serie se pintó de verde. En el Clausura 2003 el Marathón de Flavio Ortega barrió en la serie ante unas Águilas que venían de eliminar al Olimpia en semifinales. En la ida, Emil Martínez silenció el Estadio Nacional de Tegucigalpa para darle el triunfo por la mínima a los verdolagas y en la vuelta, tras un breve susto, los de la zona norte del país levantaron la copa con un arrollador global de 4-1. Tras esto tuvieron que pasar cuatro años para que se volvieran a encontrar en una final. Fue en el Apertura 2007 cuando el Marathón de Manuel Keosseián dejó al Motagua de Ramón "Primitivo" Maradiaga sin la posibilidad de celebrar un histórico doblete tras la conquista de la Copa UNCAF.

El primer compromiso disputado en Tegucigalpa saldó con un poco vistoso empate 0-0, pero en la vuelta Mitchell Brown y Erick Scott desataron la fiesta en el estadio Olímpico. El último enfrentamiento por la gloria en el fútbol hondureño que protagonizaron ambos equipos data del Clausura 2018. Frente a frente estuvieron Diego Vázquez y Héctor Vargas, dos argentinos con historia en Honduras y la victoria terminó siendo para el nacido en Formosa en una pareja definición en la que los penales dictaron sentencia.

Tras igualar 1-1 en Tegucigalpa y 0-0 en el Yankel Rosenthal, Marathón tuvo mejor puntería en penales y con una gran actuación de Denovan Torres, que paró dos lanzamientos, terminó ganando el que hasta hoy es su último título de Liga Nacional.

Historial en finales