  1. Inicio
  2. · Deportes

Oficial: Definidos los árbitros para la final de Liga Nacional entre Marathón y Motagua

Marathón y Motagua se estarán enfrentando en el primer round de la final en juego a realizar este jueves 21 de mayo

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 11:51
Oficial: Definidos los árbitros para la final de Liga Nacional entre Marathón y Motagua

Salgado viene de hacer un fenomenal trabajo en el último clásico Marathón vs Olimpia.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sila, Honduras.- La Comisión Nacional de Arbitraje designó a la cuarteta arbitral que se encargará de impartir justicia para la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Marathón y Motagua se estarán enfrentando en el primer round de la final en juego a realizar este jueves 21 de mayo y el choque se vuelta donde se definirá al nuevo campeón del fútbol hondureño será el domingo.

Imágenes inéditas: Así fue la última vez que Marathón se coronó campeón de Liga Nacional

A un día del encuentro de ida a realizarse en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 8 de la noche, se conoció que el árbitro central del encuentro será el experimentado Nelson Salgado, oriundo de Tegucigalpa.

A Salgado le acompañarán José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro, mientras el asesor será Vivian Rodríguez y el encargado de la Comisión de Arbitraje, José Franco.

Nelson ya estuvo pitando en lo que respecta a las triangulares y fue el árbitro del choque donde Marathón eliminó al Olimpia en donde se le invalidaron tres goles al cuadro albo y como consecuencia fue la eliminación del vigente campeón de Honduras.

Brilló en Motagua, trabajó en Estados Unidos y así es su actualidad: Nueva vida de Wilmer Crisanto

Cabe señalar que para Salgado será su sexta final, anteriormente estuvo en el Olimpia-Motagua, Apertura 2023, Olancho-Olimpia Clausura 2023, Motagua-Olimpia Apertura 2024, Olimpia-Real España Cluasura 2025 y Marathón-Olimpia Apertura 2026.

Verdolagas y azules se estarán enfrentando por quinta ocasión en finales del balompié hondureño, los de San Pedro Sula llevan ventaja ya que ganaron en tres ocasiones y los capitalinos solo una vez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias