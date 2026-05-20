Hondureño Dereck Moncada presentado de manera oficial con el Lugano de Suiza

El veloz extremo derecho llega procedente del Internacional de Bogotá, donde tuvo un brillante semestre en la primera división colombiana. Durante el torneo Apertura 2026 anotó cinco goles y brindó dos asistencias, actuaciones que despertaron el interés de varios clubes de ligas importantes del continente europeo. Su capacidad para jugar por ambas bandas y también como atacante central terminó convenciendo al conjunto suizo.

Lugano, Suiza.- El hondureño Dereck Moncada dio uno de los pasos más importantes de su carrera al convertirse oficialmente en nuevo jugador del FC Lugano de Suiza.

El joven atacante de apenas 18 años firmó un contrato por cinco temporadas, vínculo que lo unirá al club bianconeri hasta el 30 de junio de 2031, consolidando así su salto al fútbol europeo tras destacar en Honduras y Colombia.

Moncada se formó en las reservas del Olimpia, institución con la que debutó profesionalmente el 1 de febrero de 2024 cuando apenas tenía 16 años. Con el club merengue disputó más de 40 partidos oficiales y marcó siete goles, convirtiéndose rápidamente en una de las joyas del fútbol hondureño por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

A nivel internacional, el futbolista también comenzó a abrirse camino con la Selección Nacional. Formó parte de la Sub-20 de Honduras y debutó con la Selección Mayor en noviembre de 2025 durante las eliminatorias mundialistas. Hasta el momento suma tres apariciones con la Bicolor absoluta, dejando claro que es uno de los proyectos más importantes del país de cara al futuro.

El director deportivo del Lugano, Sebastian Pelzer, destacó las condiciones del catracho y explicó por qué apostaron por su fichaje. “Dereck es un jugador con mucha proyección. A pesar de su corta edad, ya cuenta con experiencia valiosa en el fútbol profesional. Ha demostrado sus cualidades en diferentes contextos y creemos que encaja perfectamente en nuestro proyecto deportivo”, expresó el dirigente.

Pelzer también remarcó que el club espera potenciar el crecimiento del hondureño en el fútbol europeo. “En Lugano tendrá la oportunidad de seguir desarrollándose y continuar su carrera en el siguiente nivel. Queremos acompañarlo en este camino y darle las mejores condiciones para que explote todo su potencial”, añadió.