¿Cuáles son las nuevas medidas que flexibilizan el acceso a divisas?

Tegucigalpa, Honduras.- Tres nuevas medidas en el marco del plan para flexibilizar el acceso a divisas se encuentran en vigencia, luego de ser aprobadas por el directorio del Banco Central de Honduras (BCH).
El límite para compra de dólares que implica el monto de posturas exentas de adjuntar documentación soporte a las solicitudes iguales o menores, pasó de 120,000 dólares a 125,000 dólares.
Además, se eliminó el requerimiento de nota del proveedor para facturas con antigüedad superior a seis meses.
El motivo de rechazo por adjudicación parcial o inferior a 10,000 dólares también fue suprimido.
El presidente del BCH, Roberto Lagos, informó que “para garantizar el acceso a dólares a las compañías petroleras les incrementamos 350,000 dólares adicionales al monto de tres millones de dólares”.
El referido plan se anunció el pasado 25 de febrero, por lo que se adoptó un primer grupo de medidas diseñadas para eliminar los excesos regulatorios mediante la simplificación de trámites y reducción de costos tanto administrativos como operativos para los agentes cambiarios y económicos que participen en el proceso de asignación de divisas.
Impulsar
"El plan que está vigente para flexibilizar el acceso de divisas que contempla un aumento del monto hasta $125,000 sin presentar documentación de respaldo, simplificación de trámites administrativos, reducción en los montos rechazados en las subastas e impulsar condiciones macroeconómicas para aumentar efectividad, transparencia y rendición de cuentas de la política monetaria", manifestó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Destacó que siempre que se disponga de un buen respaldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) -que a la fecha se tiene un saldo de alrededor de $11,500 millones- se tendría la efectividad esperada con las medidas porque ha permitido adjudicar casi la totalidad de la demanda de divisas presentada en las subastas, constribuyendo a tener un tipo de cambio más estable y a atender la mayoría de las solicitudes relacionadas con las diferentes actividades económicas.
"Si las Reservas se siguen fortaleciendo ya sea por ingreso de remesas familiares, buenos precios del café, desembolsos de préstamos externos y atraer recursos frescos de inversión extranjera directa y esperar que se resuelva el conflicto externo se podría tener éxito con estas medidas, ya que el mantener un buen nivel de Reservas es indispensable para poder seguir atendiendo todas las demandas de divisas que se presenten y de esta manera no interferir con el desenvolvimiento de las actividades económicas", planteó la entrevistada.
Sostuvo que "lo bueno de la medida es que va a generar confianza y certidumbre entre los agentes económicos, ya que la disponibilidad de divisas es un elemento muy importante para toda la economía".