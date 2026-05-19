¿Cuáles son las nuevas medidas que flexibilizan el acceso a divisas?

Tegucigalpa, Honduras.- Tres nuevas medidas en el marco del plan para flexibilizar el acceso a divisas se encuentran en vigencia, luego de ser aprobadas por el directorio del Banco Central de Honduras (BCH).

El límite para compra de dólares que implica el monto de posturas exentas de adjuntar documentación soporte a las solicitudes iguales o menores, pasó de 120,000 dólares a 125,000 dólares.

Además, se eliminó el requerimiento de nota del proveedor para facturas con antigüedad superior a seis meses.

El motivo de rechazo por adjudicación parcial o inferior a 10,000 dólares también fue suprimido.

El presidente del BCH, Roberto Lagos, informó que “para garantizar el acceso a dólares a las compañías petroleras les incrementamos 350,000 dólares adicionales al monto de tres millones de dólares”.

El referido plan se anunció el pasado 25 de febrero, por lo que se adoptó un primer grupo de medidas diseñadas para eliminar los excesos regulatorios mediante la simplificación de trámites y reducción de costos tanto administrativos como operativos para los agentes cambiarios y económicos que participen en el proceso de asignación de divisas.