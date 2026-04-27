Banco Central proyecta que la economía crecerá entre 3%-4% en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La economía nacional crecerá entre 3% y 4% en 2026, lo que se explica por una mayor inversión privada. Además, la meta de inflación será de 4%, con una ponderación de 1% por arriba y 1% por debajo.

Así lo reveló este día lunes 27 de abril el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos,durante la presentación del Programa Monetario 2026-2027. En 2025, la economía hondureña creció 4% y la tasa de inflación fue de 4.98%.

Las proyecciones de 2026 se explican por el impacto del aumento del precio internacional del petróleo y de los aranceles que aplica el gobierno de Estados Unidos a las remesas familiares y a varios productos.