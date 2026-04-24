Superávit de la Secretaría de Finanzas alcanza L17,637.6 millones

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que los ingresos superan a los egresos, la diferencia entre ambos montos constituye un superávit.

Tal situación se ve reflejada en la Cuenta Única de Tesorería (CUT) que hasta este viernes registra un excedente de 17,637.6 millones de lempiras, constató EL HERALDO en los datos publicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La entrada de dinero de la administración pública alcanzó los L102,879.1 millones, mientras que los gastos ascendieron los L85,241.5 millones, dando un resultado superavitario del 20.69%.

EL HERALDO informó que al inicio del segundo trimestre de 2026 Finanzas disponía en efectivo de 13,100 millones de lempiras equivalente al 18.54%.

De 2,479.2 millones de lempiras fue el déficit registrado por la CUT en este año, pero fue revertido y ahora se mantienen los excedentes.

Hasta de 26,063.8 millones de lempiras (9.13%) fue el superávit que tuvo la administración central en el 2025.

Los embargos han afectado a la Cuenta Única de Tesorería, acciones que contabilizaron 3,903.9 millones de lempiras, de los que el 68% o L2,663.5 millones correspondían a instituciones descentralizadas.