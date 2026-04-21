Sefin convoca para el miércoles 22 de abril a subasta de L2,000 millones en deuda interna

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) realizará mañana miércoles 22 de abril la quinta subasta de títulos valores gubernamentales correspondiente al ejercicio fiscal 2026. El monto ofertado asciende a 2,000 millones de lempiras. De acuerdo con el aviso de subasta publicado por la Sefin, los montos ofertados son de 800 millones de lempiras a cinco años, a una tasa de interés de 10.60%; L800 millones a 10 años, a una tasa de 12% y L400 millones a 15 años, a una tasa de 12.20%. Los bonos pagan intereses semestrales. Esa colocación de bonos domésticos está amparada en el acuerdo 129-2026 y que contempla la emisión de 27,599.6 millones de lempiras para financiar el presupuesto del presente ejercicio fiscal.

No obstante, en el proyecto reformulado de presupuesto general de la República 2026, enviado por la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional para su aprobación, el monto de “títulos de deuda” aumenta a 30,985.1 millones de lempiras. La Sefin programó para el primer trimestre de 2026 colocar 10,000 millones de lempiras en títulos de deuda gubernamental, logrando emitir L9,982.4 millones. Para el segundo trimestre de este año se programaron 10,000 millones de lempiras, de los que se han colocado L1,968.8 millones. El informe publicado por la Secretaría de Finanzas revela que la acumulación de deuda interna asciende a 11,951.2 millones de lempiras, equivalente a 43.2% del monto aprobado en el acuerdo 129-2026 (L27,599.6 millones). De los 11,951.2 millones de lempiras colocados en nueva deuda interna, la Sefin emitió 1,800 millones de lempiras a tres años, a una tasa de 9.10%; L1,700 millones a cinco años, a una tasa de 10.60% y L3,468.8 millones a siete años, a una tasa de 11.30%.