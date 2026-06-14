Joshua Bautista, víctima de la masacre en SPS, habría estado en “el lugar equivocado”

Entre las víctimas de la masacre registrada en un taller de la colonia Saturno, sector Satélite en San Pedro Sula, figura Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años de edad. Sus familiares aseguran que estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? Aquí lo que se sabe.
¿Cuál es la hipótesis? Según información de inteligencia de la Policía, Brian y Jensy, las otras dos víctimas, estarían vinculados a la Mara Salvatrucha como presuntos distribuidores de droga.
Los sicarios que llegaron al taller iban supuestamente vestidos de policías, fuertemente armados y a bordo de una camioneta Ford Escape. Las víctimas fueron identificadas como Brian Francisco Briones García, de 28 años quien figura en la foto y Jensy Yulieth Leiva Romero, de 20 años.
Brian Briones era originario de Chinda, Santa Bárbara, y residente en la colonia Villeda Morales, de San Pedro Sula, al igual que Jensy Leiva. Mientras que Joshua vivía con su pareja en un apartamento en la colonia Pastor Zelaya.
Las autoridades aún siguen investigando si Joshua tenía alguna relación con las otras dos víctimas o si quedó atrapado en medio de la balacera.
Los familiares de Joshua rechazan cualquier vínculo del joven con actividades ilícitas y aseguraron que él estaba en el lugar por casualidad. ¿Qué hacía en esa zona?
Mencionaron que trabajaba en otro taller de motocicletas en el barrio Medina y que la noche del ataque había llegado al sitio para reparar su moto.
Joshua tenía planeado participar en un evento de carreras en Trujillo, Colón, pero lamentablemente hoy es una de las víctimas de esta nueva masacre registrada en la zona norte.
“Él iba saliendo de su trabajo. No conocíamos a los otros muchachos y él no se metía con nadie”, expresó un familiar de Joshua.
“La última vez que lo vi fue cuando se fue a trabajar. Queremos que se haga justicia porque él no tenía problemas con nadie”, expresó la pareja del joven en la Morgue del Ministerio Público.