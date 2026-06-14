¿Tu zona se quedará sin luz? Los cortes de energía en Honduras para este lunes 15 de junio

Según la estatal energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento en el circuito BER-L283, y a un proyecto a cargo de contratista privado.

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este lunes 15 de junio en algunas zonas de San Pedro Sula .

Las zonas que estarán sin energía eléctrica este lunes son: colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Cementos del Norte.

Los cortes de energía en la zonas antes mencionadas serán a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Por ende, la empresa recomienda a tomar medidas como desconectar aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.

De momento, la ENEE no compartió interrupciones adicionales para otras zonas del país, pero invita a la población a estar atenta de los canales oficiales, ante cualquier ajuste en la programación de los cortes de energía.