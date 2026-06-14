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¿Tu zona se quedará sin luz? Los cortes de energía en Honduras para este lunes 15 de junio

La ENEE suspenderá el servicio eléctrico este lunes 15 de junio en varios sectores de San Pedro Sula por trabajos de mantenimiento y ejecución de proyectos

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 13:30
¿Tu zona se quedará sin luz? Los cortes de energía en Honduras para este lunes 15 de junio

La ENEE anunció cortes de energía en algunos sectores del país para este lunes 15 de junio.

 EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este lunes 15 de junio en algunas zonas de San Pedro Sula.

Según la estatal energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento en el circuito BER-L283, y a un proyecto a cargo de contratista privado.

ENEE requerirá más de L35,400 millones en deuda interna entre 2026 y 2029

Las zonas que estarán sin energía eléctrica este lunes son: colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Cementos del Norte.

Los cortes de energía en la zonas antes mencionadas serán a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Por ende, la empresa recomienda a tomar medidas como desconectar aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.

De momento, la ENEE no compartió interrupciones adicionales para otras zonas del país, pero invita a la población a estar atenta de los canales oficiales, ante cualquier ajuste en la programación de los cortes de energía.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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