¿Tu zona se quedará sin luz? Los cortes de energía en Honduras para este lunes 15 de junio

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este lunes 15 de junio en algunas zonas de San Pedro Sula.
Según la estatal energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento en el circuito BER-L283, y a un proyecto a cargo de contratista privado.
Las zonas que estarán sin energía eléctrica este lunes son: colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Cementos del Norte.
Los cortes de energía en la zonas antes mencionadas serán a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Por ende, la empresa recomienda a tomar medidas como desconectar aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.
De momento, la ENEE no compartió interrupciones adicionales para otras zonas del país, pero invita a la población a estar atenta de los canales oficiales, ante cualquier ajuste en la programación de los cortes de energía.