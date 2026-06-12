ENEE requerirá más de L35,400 millones en deuda interna entre 2026 y 2029

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de deuda interna será determinante para el desempeño financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el corto y mediano plazo. Así lo indica un análisis preparado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), el que proyecta que la estatal eléctrica requerirá 35,434 millones de lempiras para cubrir pasivos contingentes en el cuatrienio 2026-2029. “La ENEE se apoyará en los sectores residentes a través de endeudamiento, principalmente, con la banca comercial o mediante la contratación de deuda con la administración central”, subraya el informe.

Para 2026, la cifra estimada en financiamiento interno que requiere la ENEE para cubrir compromisos como el pago a los generadores de energía es de 9,833.4 millones de lempiras, para 2027 se proyectan L8,331.6 millones, para 2028 se necesitan L8,663.1 millones y L8,605.8 millones para 2029. Al cierre del período 2025, el saldo de la deuda interna de la ENEE ascendió a 73,275 millones de lempiras (7.1% del Producto Interno Bruto), de los que L47,761.7 millones corresponde a préstamos y L25,513.3 millones a bonos.

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