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Buscan a pescador de 16 años desaparecido tras naufragar desde el viernes en Corozal

El joven salió a pescar junto a otra persona, como normalmente lo hacía, pero el mar volcó la lancha en la que se trasladaban en el Caribe hondureño

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 13:21
Buscan a pescador de 16 años desaparecido tras naufragar desde el viernes en Corozal

Este es el rostro de Joseph David Vuelto. Durante la búsqueda solo se ha logrado encontrar su equipo de pesca.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- Equipos de la Base Naval de La Ceiba, Atlántida, apoyados por unas siete lanchas de pescadores de la comunidad garífuna de Corozal, mantienen un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven Joseph David Vuelto, de 16 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 24 de julio.

​De acuerdo con los datos recabados, él y otra persona salieron a pescar desde Corozal y a las 5:00 p. m. del viernes fue la última hora en la que se tuvo comunicación con la embarcación.

Se conoció que cerca de Cayos Cochinos, la lancha se volcó, debido a las condiciones del mar.

El pescador Lester Bátiz, quien también viajaba en la embarcación, quedó a la deriva hasta ser rescatado con vida y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Las condiciones climáticas dificultan la búsqueda, pues una vaguada deja lluvias en el país.

Las condiciones climáticas dificultan la búsqueda, pues una vaguada deja lluvias en el país.

(Foto: Cortesía)

Bátiz relató que, tras el naufragio, el menor tomó la decisión de nadar hacia la costa con el fin de buscar ayuda, momento en el cual le perdió el rastro por completo.​

Este domingo, 26 de julio, las labores de rastreo permitieron encontrar el equipo de pesca, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar al adolescente.​

Las autoridades y los pescadores voluntarios continúan peinando la zona marítima y costera con la esperanza de encontrarlo.

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Redacción web
Carlos Molina

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