Buscan a pescador de 16 años desaparecido tras naufragar desde el viernes en Corozal

La Ceiba, Honduras.- Equipos de la Base Naval de La Ceiba, Atlántida, apoyados por unas siete lanchas de pescadores de la comunidad garífuna de Corozal, mantienen un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven Joseph David Vuelto, de 16 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 24 de julio.

​De acuerdo con los datos recabados, él y otra persona salieron a pescar desde Corozal y a las 5:00 p. m. del viernes fue la última hora en la que se tuvo comunicación con la embarcación.



Se conoció que cerca de Cayos Cochinos, la lancha se volcó, debido a las condiciones del mar.



El pescador Lester Bátiz, quien también viajaba en la embarcación, quedó a la deriva hasta ser rescatado con vida y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.