Desconocidos asesinan a hombre frente a su vivienda en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela, en la capital de Honduras.
La víctima fue identificada como Moisés Girón, quien se encontraba frente a su vivienda la noche del sábado y fue atacado a disparos por los criminales, quienes de inmediato se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Con el propósito de salvarle la vida, los familiares lo levantaron con heridas de gravedad y lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Escuela donde lamentablemente falleció.
Las autoridades llevaron el cuerpo a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia y, posteriormente, fue entregado a los familiares.
Mientras que un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las averiguaciones para determinar las causas que provocaron el sangriento hecho.
Además, para identificar a los responsables del homicidio para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito cometido.
Los familiares desconocen las causas por la que le quitaron la vida a Moisés Girón y demandan de las autoridades que investiguen el caso.