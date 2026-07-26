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Desconocidos asesinan a hombre frente a su vivienda en Comayagüela

Personas desconocidas atacaron a balazos al hombre cuando se encontraba frente a su vivienda en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 11:38
Desconocidos asesinan a hombre frente a su vivienda en Comayagüela

El cuerpo de Moisés Girón fue ingresado a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia y posteriormente fue entregado a los familiares.

 FOTO: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Moisés Girón, quien se encontraba frente a su vivienda la noche del sábado y fue atacado a disparos por los criminales, quienes de inmediato se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Con el propósito de salvarle la vida, los familiares lo levantaron con heridas de gravedad y lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Escuela donde lamentablemente falleció.

A balazos matan a un hombre en colonia Ramón Amaya Amador

Las autoridades llevaron el cuerpo a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia y, posteriormente, fue entregado a los familiares.

Mientras que un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las averiguaciones para determinar las causas que provocaron el sangriento hecho.

Matan a hombre en la colonia Ramón Amaya Amador de la capital

Además, para identificar a los responsables del homicidio para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito cometido.

Los familiares desconocen las causas por la que le quitaron la vida a Moisés Girón y demandan de las autoridades que investiguen el caso.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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