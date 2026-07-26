Desconocidos asesinan a hombre frente a su vivienda en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Moisés Girón, quien se encontraba frente a su vivienda la noche del sábado y fue atacado a disparos por los criminales, quienes de inmediato se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Con el propósito de salvarle la vida, los familiares lo levantaron con heridas de gravedad y lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Escuela donde lamentablemente falleció.