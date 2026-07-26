"Solo vendría si lo traía conmigo": abogado de JOH explica por qué viajó a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Junto a Juan Orlando Hernández llegó a Honduras su abogado defensor Renato Stabile, quien durante un acto en la Finca Rocío brindó un discurso en inglés que fue traducido por las hijas del exmandatario, Daniela e Isabela Hernández. "Buenos días Honduras, lo siento que no hablo español. Si me hubieran dicho en la facultad de derecho que un día estaría aquí de pie junto al expresidente de Honduras hablándoles a todos ustedes, nunca lo hubiera creído, pero uno nunca sabe lo que el destino le tiene preparado", expresó el abogado. Durante su intervención, Stabile defendió la inocencia de Juan Orlando Hernández y aseguró que tuvo acceso a las pruebas del caso que se siguió en Estados Unidos. "Me siento orgulloso de estar hoy al lado de un hombre inocente, una persona que ha sido completamente exonerada. Vi todas las pruebas, incluidas las que nunca se han hecho públicas, y sé que Juan Orlando Hernández es inocente", afirmó.

El abogado también explicó que su presencia en Honduras respondía a una promesa que hizo a la familia Hernández durante el proceso judicial en Estados Unidos. "Estoy aquí hoy para cumplir una promesa, una promesa que le hice a la familia Hernández de que solo vendría si traía al presidente conmigo. Hoy cumplo esa promesa", manifestó. Stabile relató que durante el proceso enfrentaron momentos difíciles y recordó las conversaciones que sostuvo con Hernández mientras permanecía recluido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York. "No fue fácil, enfrentamos muchos obstáculos y nunca nos rendimos. Hubo muchos días difíciles en los que me senté a solas en una cárcel de Brooklyn y hablamos durante horas", dijo. Según el abogado, en esos momentos Hernández también le brindó apoyo para mantenerse firme durante el proceso. "Hubo muchas ocasiones en que Juan Orlando Hernández me animó a mantenerme fuerte. Le agradezco por eso, por darme fuerzas y creer en mí", expresó Stabile. El defensor aseguró además que considera a Hernández una persona con una gran fortaleza mental y destacó su fe religiosa.