Juan Orlando Hernández aterriza en Honduras para enfrentar la justicia por caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández regresó este domingo a Honduras, marcando el fin de su permanencia en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por narcotráfico que concluyó con una condena y posteriormente con un indulto presidencial que le permitió recuperar su libertad. La aeronave que transportaba a Hernández aterrizó a las 8:32 de la mañana. Su esposa, Ana García, sus hijas Isabella y Daniela, y su hijo Juan Orlando Hernández lo saludaban desde tierra. También lo esperaban su madre, doña Elvira, y otros familiares.

El exmandatario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, acompañado por tres generales, su abogado defensor en Estados Unidos, Renato Stabile, y otro ciudadano estadounidense identificado como Ryan, según había informado el propio Hernández horas antes de abordar el vuelo. Su llegada estuvo marcada por un amplio despliegue de seguridad, la presencia de medios de comunicación y la concentración de simpatizantes del Partido Nacional en el lugar, quienes siguieron de cerca el retorno del exgobernante tras permanecer varios años fuera del país.

A su descenso de la aeronave, Hernández fue recibido por familiares y personas cercanas, mientras las autoridades coordinaban el operativo para garantizar el desarrollo del procedimiento previsto.

Reacciones divididas

El regreso del expresidente generó reacciones encontradas en distintos sectores del país. Mientras simpatizantes acudieron para darle la bienvenida y manifestarle su respaldo, dirigentes de oposición cuestionaron su retorno y recordaron los señalamientos judiciales que han marcado su trayectoria política en los últimos años. Diversos actores políticos también hicieron llamados para que las instituciones garanticen el debido proceso y la aplicación de la ley, independientemente de la relevancia pública del exmandatario.

De Estados Unidos a un nuevo proceso en Honduras

Aunque Hernández recuperó su libertad tras el indulto otorgado en Estados Unidos, esa decisión no revierte el fallo de culpabilidad ni lo declara inocente. El indulto extingue la pena impuesta, pero no modifica el veredicto emitido por el tribunal federal que conoció el caso. En marzo de 2024, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, utilizar armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico y conspirar para poseer dichas armas. Durante el juicio, la Fiscalía estadounidense sostuvo que recibió millones de dólares de organizaciones dedicadas al narcotráfico a cambio de brindarles protección política e institucional, acusaciones que Hernández siempre rechazó. Ahora, el expresidente deberá responder ante la justicia hondureña por el caso Pandora II, una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que indaga el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras de fondos públicos mediante las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista". Según el Ministerio Público, parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar campañas políticas mediante empresas de fachada y mecanismos de ocultamiento de fondos. A Hernández se le imputan los delitos de fraude y lavado de activos.

Una nueva etapa judicial