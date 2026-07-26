Momento del despegue en EE UU: así es el avión en el que JOH regresa a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos minutos de que el reloj marcara las 7:00 de la mañana en Estados Unidos, el avión privado en el que viajaba el expresidente Juan Orlando Hernández despegó rumbo al Aeropuerto Internacional Palmerola, en Honduras. Hernández se traslada en un jet ejecutivo de color blanco, con líneas decorativas azules a los lados. La aeronave, con matrícula N60WJ, aparentemente pertenece a la familia Hawker de tamaño mediano (midsize).

El jet no solo es abordado por Hernández. Junto a él también viajan su abogado defensor, Renato Stabile, y los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado. Tras abordar la aeronave, Hernández grabó un video en el que dijo: "Primero Dios, en dos horas estamos aterrizando en Palmerola. Saludos". La aeronave despegó alrededor de las 6:26 de la mañana, hora de Estados Unidos, y se espera que aterrice en Honduras aproximadamente a las 8:30 de la mañana. En varios puntos del Aeropuerto Internacional Palmerola ya se congregan simpatizantes nacionalistas que apoyan su regreso. Tras aterrizar en Palmerola, el itinerario compartido por sus familiares indica que será trasladado a la Finca Rocío, donde el exmandatario ofrecerá sus primeras palabras públicas tras regresar a Honduras.

Horas más tarde, alrededor de las 2:00 de la tarde, se espera que llegue al Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde también es esperado por parte de la militancia nacionalista. Juan Orlando Hernández regresa a Honduras después de más de cuatro años fuera del país, tras ser extraditado en 2022 y condenado en 2024 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, utilizar y portar armas de fuego -entre ellas una ametralladora y dispositivos destructivos, según la acusación- y conspirar para poseer dichas armas. El proceso judicial de Hernández, luego de haber sido condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos, tomó otro rumbo en 2025 cuando Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, le concedió un indulto. El 1 de diciembre de ese año, Hernández recuperó su libertad.