El trato que dará el gobierno al expresidente Juan Orlando Hernández a su regreso

El expresidente Juan Orlando Hernández regresará este domingo tras haber sido indultado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Pese a que ya no es ningún funcionario, desde el gobierno anunciaron que habrá un despliegue de seguridad y esto detallan.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022, fue declarado culpable por delitos relacionados al tráfico de drogas en junio de 2024 y posteriormente fue indultado por Donald Trump en noviembre del 2025.
Juan Orlando Hernández salió de la cárcel en Estados Unidos el 1 de diciembre del año pasado, luego se movilizó a Nueva York y posteriormente estuvo en Miami. Este domingo volverá al país.
Tras su indulto y liberación, la familia del expresidente anunció que regresará este domingo a las 8:30 de la mañana, a esa hora llegará su vuelo al aeropuerto Palmerola en Comayagua.
Ante ello, tanto el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, confirmaron que habrá un dispositivo de seguridad en el regreso del exmandatario.
El expresidente mantendrá seguridad proporcionada por el Estado de Honduras día y noche, así lo confirmaron las autoridades hondureñas. "Se le dará toda la seguridad, como nunca se le ha dejado de dar a su familia tambien", manifestó el ministro de Defensa.
En tanto, el general Valerio comentó: "Con el simple hecho que es un expresidente ya la misma ley nos faculta para poderlo proteger a él y su familia..."
Valerio añadió que "existe una unidad de protección que en base a ley, ellos (familia) hacen la solicitud y se les da la seguridad, si hay una orden entonces las Fuerzas Armadas la cumplirán".
El titular de las FF AA confirmó que su familia y el expresidente Juan Orlando Hernández tendrán un resguardo este domingo durante el trayecto que tengan y continuarán siendo protegidos por el Estado.
Sobre el regreso de Juan Orlando Hernández, el presidente Nasry Asfura dijo: "Juan Orlando será recibido en Honduras como recibimos a todos los hondureños".