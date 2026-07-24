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El trato que dará el gobierno al expresidente Juan Orlando Hernández a su regreso

El expresidente Juan Orlando Hernández volverá este domingo al país y este fue el anuncio que dio el gobierno sobre su seguridad

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 16:12
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El expresidente Juan Orlando Hernández regresará este domingo tras haber sido indultado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Pese a que ya no es ningún funcionario, desde el gobierno anunciaron que habrá un despliegue de seguridad y esto detallan.

Foto: El Heraldo
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Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022, fue declarado culpable por delitos relacionados al tráfico de drogas en junio de 2024 y posteriormente fue indultado por Donald Trump en noviembre del 2025.

Foto: Cortesía redes
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Juan Orlando Hernández salió de la cárcel en Estados Unidos el 1 de diciembre del año pasado, luego se movilizó a Nueva York y posteriormente estuvo en Miami. Este domingo volverá al país.

Foto: Cortesía redes
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Tras su indulto y liberación, la familia del expresidente anunció que regresará este domingo a las 8:30 de la mañana, a esa hora llegará su vuelo al aeropuerto Palmerola en Comayagua.

Foto: Cortesía redes
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Ante ello, tanto el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, confirmaron que habrá un dispositivo de seguridad en el regreso del exmandatario.

Foto: Cortesía redes
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El expresidente mantendrá seguridad proporcionada por el Estado de Honduras día y noche, así lo confirmaron las autoridades hondureñas. "Se le dará toda la seguridad, como nunca se le ha dejado de dar a su familia tambien", manifestó el ministro de Defensa.

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En tanto, el general Valerio comentó: "Con el simple hecho que es un expresidente ya la misma ley nos faculta para poderlo proteger a él y su familia..."

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Valerio añadió que "existe una unidad de protección que en base a ley, ellos (familia) hacen la solicitud y se les da la seguridad, si hay una orden entonces las Fuerzas Armadas la cumplirán".

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El titular de las FF AA confirmó que su familia y el expresidente Juan Orlando Hernández tendrán un resguardo este domingo durante el trayecto que tengan y continuarán siendo protegidos por el Estado.

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Sobre el regreso de Juan Orlando Hernández, el presidente Nasry Asfura dijo: "Juan Orlando será recibido en Honduras como recibimos a todos los hondureños".

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