Nacionalistas llegan a Palmerola a recibir al expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Entre banderas de Honduras y del Partido Nacional, cánticos, euforia y una movilización, cientos de simpatizantes nacionalistas comenzaron a congregarse desde las primeras horas de la madrugada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola.

La marea azul llegó procedente de distintos rincones del territorio nacional con el objetivo de presenciar la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.

​Un nutrido contingente de autobuses interurbanos y vehículos particulares se apostó en la carretera CA-5 en el trayecto hacia Comayagua.

Muchos de los manifestantes decidieron pernoctar desde el sábado en la antigua capital colonial para asegurar un espacio cerca de la terminal aérea, mientras que otros salieron en caravanas en horas de la madrugada desde sus municipios en Lempira, Olancho, Francisco Morazán y el sur del país.

​El ambiente se apoderó de las zonas aledañas al aeropuerto con pancartas de respaldo a quien consideran un líder político y paisano insigne del departamento de Lempira.

La emoción de las bases nacionalistas se hizo evidente entre consignas, música y fuegos pirotécnicos que marcaron la antesala del arribo.